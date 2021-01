TVNOW

Hochkarätig besetzte Langeweile! TVNOWs langweiligste Serie "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" startet am 25.02.

Staffel 2 bereits beauftragt

Köln (ots)

Dunkel. Nacht. Ein alter BMW am Straßenrand. Darin zwei Kommissare in Zivil. Mystische Off-Stimme: "In einer Welt voller schwerer Jungs und leichter Mädchen gibt es zwei Individuen, die sich dem Elend entgegenstellen." So oder so ähnlich versprechen Trailer seit eh und je ganz großes Popcorn-Kino. In der neuen TVNOW-Serie "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" ist aber alles ganz anders, denn der Serienname ist hier Programm. KBV = Keine besonderen Vorkommnisse. TVNOW zeigt alle sechs Folgen der sterbenslangweiligen Cop-Comedy ab dem 25. Februar 2021 als Box-Set im PREMIUM-Angebot. Und ein besonderes Vorkommnis gibt es doch: Staffel 2 ist bereits beauftragt und geht im zweiten Quartal 2021 in den Dreh!

In den Hauptrollen sitzen Jürgen Vogel ("Blochin", "Das Wichtigste im Leben") und Serkan Kaya ("Der König von Köln", "Andere Eltern") als Ermittler-Duo, Annette Frier ("Merz gegen Merz", "Ella Schön") und Maike Jüttendonk ("World of Wolfram", "Andere Eltern") als Disponentinnen einer Polizei-Leitstelle und Denis Moschitto ("Aus dem Nichts") sowie der Musiker und Entertainer Rocko Schamoni als Gangster-Gespann vor der Kamera. In weiteren Nebenrollen sind Kida Khodr Ramadan, Rauand Taleb, Daniel Zillmann, Andrea Sawatzki, Christina Große sowie Carl Josef Statnik zu sehen.

Nacht für Nacht sitzen die zwei Hamburger Kommissare Gilles und Samuel in ihrem Zivilfahrzeug, observieren und warten. Und warten. Warten, dass sich etwas tut. Und weil sich nichts tut, vertreiben sie sich die Zeit mit recht irritierenden Anekdoten aus ihrem Privatleben. In der Leitstelle des Polizeireviers halten es ihre Kolleginnen Carola und Danni genauso. Und auch im observierten Lagerhaus befremden die beiden Kriminellen Maurizio und Bernhard mit skurrilen Gesprächen und Geschichten aus ihrer Vergangenheit. Und dann kommt die ganz große...

Ach, wissen Sie was? Schauen Sie sich am besten einfach diesen Trailer - hier - an.

"KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" ist eine Produktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland in Zusammenarbeit mit eitelsonnenschein im Auftrag von TVNOW. Die in Teilen improvisierte Cop-Comedy ist ein Projekt der TVNOW Fiction-Offensive. Weitere Projekte finden Sie hier. Redaktionell verantwortlich ist Nadja Malkewitz unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Regie führt der mehrfach für den Grimme-Preis nominierte Lutz Heineking, jr. ("Das Institut", "Andere Eltern", "Drinnen"), der auch als Creative Producer fungiert. Johannes Boss ("Jerks", "Er ist wieder da"), Mark Werner ("Mein Leben & Ich", "Beste Schwestern"), Marko Lucht ("Ritas Welt", "Der Lehrer") und Lutz Heineking, jr. schreiben die Drehbücher nach einem Original von Trent O'Donnell. Produzenten sind Verena Monssen und Bernd von Fehrn. Die TVNOW-Produktion ist eine Adaption der australischen Serie "No Activity" (Jungle Entertainment, 2015-2016, 2 Staffeln, SVoD: Stan).

