Aktuelle Entwicklung im Fall "Der Maskenmann" - TVNOW-Doku ab 1.3.

Aktuelle Entwicklung im Fall des "Maskenmanns", zu dem TVNOW ab 1. März 2021 im Rahmen der True Crime-Offensive die dreiteilige Doku "STERN CRIME: Der Maskenmann" zeigt. Der im Jahr 2012 für drei Morde und ca. 40 weitere Sexualdelikte an Kindern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte Serienmörder Martin N. wurde nach Frankreich überstellt. Dort soll er einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Hat der "Maskenmann" in Frankreich noch einen vierten Mord begangen?

Es ist einer der grausamsten und unglaublichsten Kriminalfälle Deutschlands: Über mehr als ein Jahrzehnt versetzt der sogenannte "Maskenmann" Eltern und Kinder in Norddeutschland in Angst. Nachts dringt er mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert in Schullandheime, Internate und Wohnungen ein und missbraucht mindestens 40 Jungen. Im Laufe dieser Serie kommt es zu drei Mordfällen. Die dreiteilige Dokumentation "Der Maskenmann" arbeitet die Umstände dieses auch international wohl einzigartigen Falles in bisher ungekannter Detailtiefe auf und erzählt mit exklusiven Einblicken von Fallanalytiker Alexander Horn, dem damaligen Soko-Leiter Martin Erftenbeck, Psychiater Norbert Nedopil und vielen weiteren unmittelbar Beteiligten, wie die Ergreifung von Deutschlands wohl bekanntestem pädophilen Serientäter gelang, aber auch welche Konsequenzen dessen Taten für Opfer und Angehörige hatten.

In der TVNOW-Doku wird sich Fallanalytiker Alexander Horn auch zum Fall in Frankreich äußern.

Die dreiteilige Doku "STERN CRIME: Der Maskenmann" ist Teil der TVNOW True Crime-Offensive und ist exklusiv beim Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland abrufbar. Produzent ist UFA Show & Factual. Details dazu finden Sie in unserem Media Hub: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/tvnow/True-Crime-Offensive/

