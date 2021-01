TVNOW

Der "König des Internets" wird fester Late-Night-Host! Jens "Knossi" Knossalla moderiert ab 26.1. "Täglich frisch geröstet" auf TVNOW und RTL

Er ist der "König des Internets", hat 1,3 Millionen Fans auf Instagram, 1,19 Millionen YouTube-Abonnenten und erreicht bei Twitch so viele Live-Zuschauer wie kein anderer deutscher Streamer: Jens "Knossi" Knossalla. Auch beim TVNOW-Original "Täglich frisch geröstet" hat er abgeliefert: Der 34-Jährige meisterte nicht nur die Challenge "Late-Night-Host" mit Bravour, seine Folge war 2020 bei dem Streamingdienst auch die mit Abstand erfolgreichste. Deshalb wird "König Knossi" jetzt fester Moderator der Late-Night-Show auf TVNOW und auch im Free-TV bei RTL.

Die ersten beiden Folgen von "Täglich frisch geröstet", am 26. und 28. Januar 2021, sind live und laufen jeweils um 23:15 Uhr und direkt im Anschluss an "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" bei RTL - TVNOW hält die Shows dann anschließend zum Abruf bereit. Ab Februar können die User die Late-Night-Show immer montags und mittwochs vorab auf TVNOW streamen - bei RTL ist "Täglich frisch geröstet" jeweils einen Tag später - dienstags und donnerstags um 23:15 Uhr zu sehen.

Knossi über seine neue Aufgabe: "Mehr als zehn Jahre habe ich dafür gekämpft, eine Late-Night-Show zu moderieren und nun soll es soweit sein. TVNOW, RTL: Ich bin bereit! Und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit meinem Idol Stefan Raab." Darüber hinaus wird er bei "Täglich frisch geröstet" auch regelmäßig anderen Promis die Möglichkeit geben, durch die Show zu führen und so ihr bislang vielleicht unentdecktes Host-Talent zu beweisen. Die von RAAB TV produzierte Show wird also auch künftig mit neuen und spannenden Geschichten überraschen. Auf die beliebten Zutaten einer Late-Night-Show wie Live-Band, wechselnde Gäste und Einspieler wird natürlich auch in den neuen Folgen nicht verzichtet.

