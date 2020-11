TVNOW

Neues TVNOW Original!

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ab 08.12. auf TVNOW verfügbar

Welche Beziehung kommt an ihre Grenzen und welches Duo ist am besten eingespielt? Beim neuen TVNOW Original "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" stellen sich sieben Paare der härtesten Herausforderung ihres Lebens. Einige haben bereits TV-Erfahrung, andere kennen ihre Fans vor allem aus den sozialen Netzwerken. Für das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro treten vier Pärchen-Teams und drei Freunde-Teams gegeneinander an: das Pärchen-Team Marcel Dähne (YouTube-Channel "KsFreakWhatElse") & Lisa Weinberger, das Freunde-Team Martin Angelo & Dominic Smith (beide bekannt aus "Prince Charming"), das Pärchen-Team Christina Dimitriou ("Temptation Island", "Ex on the Beach") & Aleks Petrovic ("Love Island", "Are you the one", "Ex on the Beach"), das Freundinnen-Team Anna Orlova ("Take me out") & Tatiana Corrado Rahimkhan (beide bekannt von TikTok), das Pärchen-Team Siria Campanozzi & Davide Tolone (beide bekannt aus "Temptation Island"), das Pärchen-Team Daniele Negroni ("DSDS", "IBES") & Laura Steinert sowie das Freundinnen-Team Melody Haase ("DSDS", "Adam sucht Eva") & Xenia Prinzessin von Sachsen ("Sommerhaus der Stars").

Gemeinsam erspielen sich die Teams in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Paar gewonnen werden kann. Wer ist bereit, seine Ängste zu überwinden? Wer hat unter Extrembedingungen das beste Allgemeinwissen? Wer ist der beste Teamplayer? Und welche Beziehung hält selbst den größten Herausforderungen stand?

Vor einem atemberaubenden Bergsee verbringen die Kandidaten gemeinsam Tag und Nacht in großen Glamping-Zelten und müssen dabei im Umgang miteinander einen Mittelweg finden: Schließlich sind sie sowohl Teamkameraden und Mitbewohner als auch harte Konkurrenten. Denn nur ein Pärchen kann sich am Ende das Preisgeld sichern...

TVNOW zeigt insgesamt zehn Folgen von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ab dem 8. Dezember 2020 immer dienstags. Das Format ist eine Eigenentwicklung von RTL Studios für TVNOW.

Weitere Informationen zu den Teilnehmern, den Spielregeln sowie Fotos der Promis finden Sie in unserem Media Hub.

Über TVNOW:

TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland - und mit monatlich bis zu 5,95 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 47.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights wie "GZSZ", "Der Bachelor" oder "Shopping Queen", die live oder sogar schon vor der TV-Ausstrahlung gestreamt werden können, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten - von und für TVNOW produzierte Highlights aus allen Genres. Dazu gehören u.a. TVNOW-Originals wie der Grimme-Preisträger "Prince Charming", die Dating-Show "Temptation Island", die Event-Serie "Sunny - Wer bist du wirklich?" sowie ein umfangreiches Spielfilmpaket und exklusive Serien-Highlights, darunter der Emmy-Rekordbrecher "Schitt's Creek". Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut und in Kürze um weitere Genres, u.a. die erste Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet", produziert von Raab TV, und die Fiction-Offensive mit elf hochkarätig besetzten Serien erweitert. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).

