"Ich möchte ganz klassisch heiraten."

Start der zweiten Staffel "Prince Charming" am 12.10. auf TVNOW und am 26.10. bei VOX

Heiratspläne, Fake-Vorwürfe und Sexkeller - die Auftaktfolge von Staffel 2 des mit dem Grimme Preis prämierten TVNOW-Originals "Prince Charming" hat es in sich. Unter der Sonne Griechenlands möchte dieses Mal Prince Alexander Schäfer aus Frankfurt seinen Mann fürs Leben finden. Auf den 30-Jährigen warten gleich 20 attraktive und ganz unterschiedliche Singles, die sein Herz erobern wollen. Doch man(n) könnte auch untereinander Gefallen finden... Wer kann das Interesse von Alex wecken und wer muss schon nach der ersten Gentlemen Night ohne Krawatte seine Koffer packen? Die TVNOW-User können sich bereits jetzt schon ein Bild von Alex und den Singles machen und 30 Minuten der ersten Folge for free auf der Plattform streamen!

Und das erwartet die Zuschauer in Folge 1

Bevor Prince Alex auf die 20 heißen Liebesanwärter trifft, macht er klar: "Ich möchte ganz klassisch heiraten, Kinder haben und mit meinem Partner in einem Haus wohnen." Und was müsste sein Mr. Right dafür mitbringen? "Der richtige Mann an meiner Seite sollte einfühlsam und ehrlich sein, das Leben nicht zu ernst nehmen und gerne auch mal ein bisschen Kind sein", so Alex. Auch seine Mutter Heidi (59) unterstützt ihn bei der Suche nach der großen Liebe: "Ob das jetzt ein Mann oder eine Frau an seiner Seite ist, ist zweitrangig. Er soll einfach glücklich sein - mehr wünsche ich mir nicht."

Unterdessen ist Gino der Erste, der die neue Männervilla betritt - und für das Schlafzimmer im Untergeschoss findet er direkt den passenden Namen. "Wir nennen es den Sexkeller, da ist nämlich das große Gangbang-Bett", sagt er lachend zu den anderen. Und natürlich stößt der ein oder andere Single auch auf alte Bekannte. So trifft der selbsternannte Kölner Instagram-IT-Boy Benedetto auf den Kölner Make-up Artist David - eine Begegnung voller Spannungen. David findet schnell harsche Worte: "Wenn er mir hier blöd kommen sollte, dann werde ich mal auspacken" und weiter: "Ich bin definitiv der Meinung, dass Benedetto nur hier ist, um Fame zu generieren und um aus seinen Fake-Followern vielleicht echte Follower zu machen."

Als der Prince schließlich in seinem goldenen Jeep vorfährt, strahlen die Augen der Singlemänner. Florians erste Reaktion: "Ich hab ihn gesehen und gedacht: 'Das ist meiner!'" und auch Leon ist hin und weg: "Süßes Lächeln, tolles Auftreten - genau so, wie man sich einen Prince vorstellt." Doch als der vermeintlich schüchterne Roman den Prince als allererstes zu einem Einzelgespräch bittet, kommt Unmut auf. "Ich fand die Situation mit Roman todesbeschissen", platzt es aus Gino raus. Lauritz hingegen nutzt seine Chance erst kurz vor Schluss und macht klar: "Ich kann vom Äußerlichen her sagen, dass es ein totaler Volltreffer ist. Das hat mich voll aus der Bahn geschmissen."

Mit gehisster Regenbogenflagge geht es dann zur ersten Happy Hour: Wer schafft es, den Prince von sich zu überzeugen und sich eine der heiß begehrten Krawatten zu sichern? Denn schon in der ersten Gentlemen Night muss jemand gehen...

Die neun neuen Folgen der zweiten Staffel "Prince Charming" sowie eine Wiedersehensshow zeigt TVNOW ab 12. Oktober 2020 wöchentlich und immer montags. Dann startet auch der offizielle Podcast zu "Prince Charming" wöchentlich bei AUDIO NOW, in dem Host Eric Schroth, seine Assistentin Gaybe und prominente Gäste die Hörer wieder verzaubern. Es wird viel gelacht, getrunken und gelästert - aber es wird auch politisch. Ab dem 26. Oktober um 22:15 Uhr sind die zehn Folgen von "Prince Charming" dann auch bei VOX zu sehen. Die schwule Dating-Show basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios und wird von Seapoint Productions produziert.

Weitere Einblicke gibt es darüber hinaus auf dem offiziellen "Prince Charming"-Instagramaccount: @princecharming.official

Die erste Folge "Prince Charming", ein Interview mit Alexander Schäfer, Steckbriefe der Singles, Fotos und vieles mehr finden Sie in unserem Media Hub: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/

