"'SUNNY' wird die Zuschauer flashen und überraschen!": TVNOW und RTL zeigen Premiere der neuen TVNOW-Serie "SUNNY - Wer bist du wirklich?" am 1.10.

Digitales Live-Event am 29.09.

"Wir trauen uns, über Grenzen zu gehen und wollen provozieren. Egal, ob es um den Inhalt der Szenen geht oder um die Umsetzung. Wir sind frei von jeglichen Regeln und drehen sehr emotional und real. Die Zuschauer werden 'SUNNY' von einer komplett anderen Seite sehen und ich bin gespannt, wie es ankommen wird." (Hauptdarstellerin Valentina Pahde, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Fack ju Göhte")

Hier gibt es einen ersten Trailer-Einblick in die Serie!: https://www.tvnow.de/serien/sunny-wer-bist-du-wirklich-18688

Ein unscheinbarer Wagen mit Berliner Kennzeichen parkt zwischen einem Fuhrpark aus Luxuskarossen vor einer pompösen Münchner Villa. Sunny (Valentina Pahde) ist angekommen - in einem neuen Abenteuer, voller Zuversicht und Vorfreude. Sie darf die berühmte Masterclass des Star-Fotografen Brian Fox (Felix Lampert) besuchen. Doch was als Karrieresprung gedacht ist, wird bald zur größten Herausforderung ihres Lebens. Liebe, Konkurrenzkampf, Streit, Freundschaft, Partyekstasen und sieben krasse Charaktere (u.a. Gerrit Klein und Wilson Gonzalez Ochsenknecht) verlangen Sunny alles ab - und ein mysteriöser Todesfall in der Gruppe stellt alles in Frage. War es einer von ihnen? "SUNNY - Wer bist du wirklich?" - die TVNOW-Event-Serie ab Donnerstag, 1. Oktober auf TVNOW und RTL:

Zum Start von "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" zeigt TVNOW am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, gleich drei Folgen, Folge 4 ist einen Tag später, am Freitag, den 2. Oktober, verfügbar. Danach gibt es montags bis donnerstags je eine von insgesamt 20 neuen Folgen exklusiv und nur auf TVNOW. Als Extra können sich die Fans außerdem auf die Dokumentation "Die Pahde-Zwillinge - so sind wir wirklich" über Valentina und Cheyenne Pahde freuen.

RTL strahlt am 1. Oktober 2020 um 20:15 Uhr an einem Event-Abend einmalig eine Doppelfolge "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" als Free-TV-Premiere aus und zeigt im Anschluss daran auch die Dokumentation "Die Pahde-Zwillinge - so sind wir wirklich" über Valentina und Cheyenne Pahde.

Erste exklusive Einblicke in die neue Event-Serie "SUNNY - Wer bist du wirklich?" können die Fans außerdem schon am 29. September um 20:15 Uhr bekommen. Dann startet das digitale SUNNY LIVE EVENT mit allen neun Hauptdarstellern. Im Rahmen eines Live-Streams auf RTL.de, MediaHub (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/allemarken/uebersicht/), dem TVNOW Youtube Channel (https://www.youtube.com/channel/UC58J5mgyNYw1IS947I73qMw) und über facebook stehen die Stars Rede und Antwort und exklusive Trailer zeigen, worauf sich die Zuschauer freuen können. Auch für Journalisten bietet sich hier eine weitere Möglichkeit, Fragen an den Cast zu stellen. Entweder live per Direct Message oder schon vorab für das Event an: newsroom@mediengruppe-rtl.de. Alle Infos zum digitalen SUNNY LIVE EVENT gibt es hier auf RTL.de/Sunny!

Hintergrund

Bereits seit 2015 spielt Valentina Pahde die beliebte Rolle der Sunny bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - jetzt bekommt sie mit "SUNNY - Wer bist du wirklich?" ihre eigene Serie, in der Sunnys Erlebnisse in der Fotografie-Masterclass in München erzählt werden. Um alle Party- und Liebesszenen in der TVNOW-Serie auch in Corona-Zeiten bestmöglich zu drehen, lebte der Hauptcast gemeinsam mit Showrunner und Produzent Manuel Meimberg (International Emmy Award-Preisträger/"Familie Braun", "Alles was zählt") in einer Quarantäne-Villa. UFA Serial Drama produziert die Serie für TVNOW. Producerin ist Vanessa Richter, redaktionell verantwortlich sind Christina Pachutzki und Executive Producerin Christiane Ghosh.

Auch in ultrascharfer Qualität

*Die ersten beiden Folgen "SUNNY - Wer bist du wirklich?" werden zudem bei RTL UHD in UHD HDR ausgestrahlt. UHD-Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD zudem auch über SimpliTV Sat HD empfangen werden. In der Schweiz wird RTL UHD seit Ende Februar 2020 im IPTV-Netz von Sunrise und seit Ende März 2020 durch den Kabelnetzbetreiber UPC verbreitet. Alle Infos zum aktuellen UHD-Programm gibt es auch hier: rtl-uhd.de.

Weitere Infos zur Serie sowie Bilder und Interviews mit den Schauspielern finden Sie in unserem MediaHub hier: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/allemarken/uebersicht/

