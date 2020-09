TVNOW

Erste Serienadaption des visionären Weltbestsellers "Schöne neue Welt" - ab dem 28. September exklusiv auf TVNOW!

Es ist eines der einflussreichsten Werke des 20. Jahrhunderts: Aldous Huxleys "Schöne neue Welt". Jetzt wurde der bahnbrechende Roman aus dem Jahr 1932, der nichts an Brisanz verloren hat, erstmals als Serie adaptiert, u.a. mit Alden Ehrenreich und Demi Moore in den Hauptrollen. TVNOW zeigt exklusiv die erste, neunteilige Staffel der packenden Science-Fiction-Serie ab dem 28. September.

Hier geht es zur Preview: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/tvnow/index.html

Die bildstarke Sci-Fi-Serie fügt sich damit ein in die Reihe hochkarätiger, internationaler Inhalte, die auf TVNOW abrufbar sind: TVNOW hat sich in Deutschland exklusiv die Streamingrechte an Premieren von Serienhits wie "Why Women Kill", "Tell Me A Story", "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert","Schitt's Creek", "World on Fire", "The Twilight Zone", "Hidden", "Feud" und "Die Morde des Herrn ABC" gesichert. Darüber hinaus bietet TVNOW eine umfangreiche Auswahl an US-Klassikern wie "Beverly Hills 90210", dessen Revival "BH 90210", "Charmed - Zauberhafte Hexen", das Reboot "Charmed" und "Melrose Place" - sowie bekannte Serien-Hits wie "Grey's Anatomy", "Outlander", "New Amsterdam" und "The Good Doctor". Exklusiv zeigt TVNOW zudem alle Serien des CSI-Franchise.

Seit August dieses Jahres hat TVNOW auch die Kinosäle für seine Abonnenten geöffnet - mit großen Hollywood-Hits aus den beliebtesten Genres. Für große Gefühle, Spannung und beste Unterhaltung sorgen Komödien-Kracher ("Brautalarm", "American Pie"), romantische Klassiker ("Notting Hill", "Bridget Jones"), erfolgreiche Action-Filme und -Reihen ("Mission Impossible", "Transporter") sowie große Abenteuer ("Indiana Jones", "Lara Croft: Tomb Raider").

Mit einer Genre-übergreifenden Fiction-Offensive startet TVNOW für die Mediengruppe RTL Deutschland außerdem weiter durch. Hier gehen starke Geschichten in Serie mit Deutschlands Bestbesetzung - vor und hinter der Kamera: von Alexandra Maria Lara und Iris Berben über Heiner Lauterbach, Henning Baum, Christoph Maria Herbst, Ralf Husmann, Nico Hofmann, Oliver Berben, Sherry Hormann, Lutz Heineking, jr., und vielen weiteren einzigartigen Kreativen. Alle TVNOW-Fiction-Projekte finden Sie hier im Media Hub der Mediengruppe RTL: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Die-TVNOW-Highlights/

Darum geht es in der neuen Hit-Serie "Schöne neue Welt": Das Jahr 2540: Die Welt hat sich verändert. Im futuristischen New London lebt eine elitäre Bevölkerung in scheinbar völliger Glückseligkeit. Es gibt keine Privatsphäre, keine Familie, keine Monogamie mehr. Alle sind vollkommen erfüllt und sorgenfrei - denn sie haben ihre persönliche Freiheit aufgegeben und genießen High-Tech-Gadgets, bewusstseinsverändernde Drogen und ausschweifende Orgien. Außerhalb dieses Paradieses leben die Außenseiter der Gesellschaft, die "Savages" in der alten Welt. Sie bringen die "schöne neue Welt" ins Wanken. Denn als sich ein geklonter Arbeiter im verbrechenlosen New London in den Tod stürzt, wirft das einen Schatten auf die scheinbar perfekte Gesellschaft. Der sensible Bürokrat Bernard (Harry Lloyd) fängt daraufhin an, Dinge zu hinterfragen. Er trifft auf die Wissenschaftlerin Lenina (Jessica Brown Fidley), die ebenfalls hinter vorgehaltener Hand die vorherrschende Selektion von Menschen anhand ihrer DNA anzweifelt. Beide versuchen, ihr Leben zu verändern und machen sich auf zu den "Savages". Als die Situation dort außer Kontrolle gerät, rettet ausgerechnet ein Outsider (Alden Ehrenreich) gemeinsam mit seiner Mutter (Demi Moore) das Leben von Bernard und Lenina und verhilft ihnen zur Rückkehr in ihr "Paradies". Doch die Ankunft des Outsiders führt zu einem Beben im makellosen New London...

Hintergrund:

Für die bildgewaltigen und beeindruckenden Settings der Science-Fiction-Serie zeichnet Art Director David Lee verantwortlich, der bereits für Filme wie "Prometheus", "Star Wars III" und "Batman Begins" im Einsatz war und darüber hinaus das aufwendige Produktionsdesign der Serie "Watchmen" verantwortete. Die Special Effects der packenden Serienadaption werden von niemand Geringerem als Industrial Light & Magic erstellt, dem VFX/Animation-Studio von George Lucas. Regie führen Owen Harris ("Black Mirror", "Misfits") und Ellen Kuras ("Umbrella Academy"). Im Hauptcast überzeugen Alden Ehrenreich ("Solo", "Hail Caesar!"), Jessica Brown Findlay ("Downton Abbey", "Harlots"), Harry Lloyd ("Game of Thrones", "Legion"), Joseph Morgan ("The Originals", "The Vampire Diaries") und - Demi Moore ("Ghost", "Empire").

