"SUNNY - Wer bist Du wirklich?" mit Valentina Pahde, Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Gerrit Klein ab 1. Oktober auf TVNOW

Du kannst alles sein, auch... ein Blender ... ein Mörder ... ein Lügner! Zwischen Liebe, Sex, Freundschaft, Streit und Partyekstasen blickt die neue TVNOW-Eventserie "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" auf das Innerste ihrer Figuren. Wer sind sie wirklich? Was treibt sie an? Und was verheimlichen sie? Vor allem Sunny (gespielt von Valentina Pahde, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Fack ju Göhte") kommt gleich bei ihrer Ankunft in der Fotografie-Masterclass an ihre Grenzen. Nicht nur der berühmt-berüchtigte Star-Fotograf Brian Fox (Felix Lampert, "Alles oder Nichts", "Soko Wismar") verlangt ihr einiges ab, auch vor ihrer neuen Clique muss sie sich beweisen. Und plötzlich erschüttert ein Todesfall die Masterclass und dunkle Geheimnisse werfen ihre Schatten voraus... Weitere Hauptrollen in der TVNOW-Serie übernehmen unter anderem auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Gerrit Klein.

Zum Start von "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" zeigt TVNOW am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, gleich drei Folgen, Folge 4 ist einen Tag später, am Freitag, den 2. Oktober, verfügbar. Danach gibt es montags bis donnerstags je eine von insgesamt 20 neuen Folgen exklusiv und nur auf TVNOW. Als Extra können sich die Fans außerdem auf die Dokumentation "Die Pahde-Zwillinge - so sind wir wirklich" über Valentina und Cheyenne Pahde freuen. RTL strahlt am 1. Oktober um 20:15 Uhr einmalig die ersten beiden Episoden "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" als Free-TV-Premiere aus und zeigt im Anschluss daran auch die Dokumentation.*

Als Nachzüglerin erhält Sunny Richter einen der begehrten Plätze in der Fotografie-Masterclass des exzentrischen Star-Fotografen Brian Fox. Sie zieht von Berlin nach München und damit irgendwie auch in ein neues Leben. Hier ist vieles anders, extremer, exzessiver - das trifft besonders auf ihre Masterclass-Mitschüler zu. Lennard lieben alle, er ist der Leader der Clique. Sein bester Freund Karl weicht ihm nicht von der Seite genauso wie Lennards Schwester Ruby. Sie ist eine Rebellin und sorgt immer für Trouble. Ihr liebstes Mobbing-Opfer ist Außenseiterin Kim. Ove ist das Abbild eines Rich-Kids, er liebt schnelle Autos, bunte Pillen und Champagner. Influencerin Frieda sieht man nie ohne ihr Handy. Teil der bunten Gruppe ist auch trans Mann Nik, der für alle ein offenes Ohr hat. Aufwühlende Gefühle, ausschweifende Partys und waghalsige Aktionen - die Clique lebt, liebt und streitet hemmungslos. Bis es nach einer Nacht im Club zu einem tragischen Todesfall kommt. Als Sunny am nächsten Morgen mit einem Filmriss aufwacht, dreht sich alles nur noch um die Frage: Was ist in jener Nacht geschehen?

Valentina Pahde ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Fack ju Göhte") spielt Sunny Wilson Gonzalez Ochsenknecht ("Tatort", "Lords of Chaos") spielt Ove Gerrit Klein ("Kreuzfahrt ins Glück") spielt Lennard Ben Andrews Rumler ("Spotlight") spielt Karl Linda Rohrer ("Magda macht das schon", "Scham") spielt Ruby Sarah Buchholzer ("Herz über Kopf", "Tatort Münster: Lakritz") spielt Kim Meryl Marty ("Der Bestatter", "Das verlorene Tal") spielt Frieda Brix Schaumburg (Hauptrolle des Mowgli in "Dschungelbuch das Musical") spielt Nik Felix Lampert, ("Alles oder Nichts", "Soko Wismar") spielt Brian Fox

Bereits seit 2015 spielt Valentina Pahde die beliebte Rolle der Sunny bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - jetzt bekommt sie mit "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" ihre eigene Serie, in der Sunnys Erlebnisse in der Fotografie-Masterclass in München erzählt werden. Um alle Party- und Sexszenen in der TVNOW-Serie auch in Corona-Zeiten bestmöglich zu drehen, lebte der Hauptcast gemeinsam mit Showrunner und Produzent Manuel Meimberg (International Emmy Award-Preisträger /"Familie Braun", "Alles was zählt") in einer Quarantäne-Villa. UFA Serial Drama produziert die Serie für TVNOW. Producerin ist Vanessa Richter, redaktionell verantwortlich sind Christina Pachutzki und Executive Producerin Christiane Ghosh.

*Die ersten beiden Folgen "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" werden zudem bei RTL UHD in UHD HDR ausgestrahlt. UHD-Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD zudem auch über SimpliTV Sat HD empfangen werden. In der Schweiz wird RTL UHD seit Ende Februar 2020 im IPTV-Netz von Sunrise und seit Ende März 2020 durch den Kabelnetzbetreiber UPC verbreitet. Alle Infos zum aktuellen UHD-Programm gibt es auch hier: rtl-uhd.de.

