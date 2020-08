TVNOW

Das ist der neue "Prince Charming"! Staffel 2 der preisgekrönten Gay-Dating-Show noch in diesem Jahr auf TVNOW und VOX

Bei ihm bekommt man(n) weiche Knie! Alexander Schäfer verdreht in diesem Jahr als neuer "Prince Charming" 20 Singlemännern den Kopf. "Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: 'Ich bin nicht aufgeregt.'", so der 29-jährige Marketing-Manager aus Frankfurt am Main. In der zweiten Staffel des TVNOW Originals, prämiert mit einem Grimme-Preis und nominiert für den Deutschen Fernsehpreis, sucht Junggeselle Alexander jetzt seinen Traummann. Noch vor Drehbeginn ist er schon gespannt darauf, welche Jungs in der Villa auf ihn warten werden. Alexander sagt: "Es wird bestimmt eine unvergesslich schöne Zeit, in der ich hoffentlich auch meinen Mann fürs Leben kennenlernen werde."

Bei wem fliegen wirklich die Funken? In trauter Zweisamkeit oder actionreichen Gruppendates lernt Alexander die attraktiven Singles besser kennen. Am Ende jeder Folge muss Prince Charming sich entscheiden: Wer sein Herz nicht erobern kann, muss in der "Gentlemen-Night" die Show verlassen. Bis dahin sind aber jede Menge Gefühle, Intrigen und Zoff vorprogrammiert, denn bei "Prince Charming" kann wirklich JEDER ein potenzieller Love-Interest sein! Und wer weiß, was in der Single-Villa so alles passiert, wenn Alexander nicht da ist...

Die Fans können sich schon bald auf die Liebessuche vor der Kamera freuen: Die neue, 2. Staffel "Prince Charming" zeigen TVNOW und auch VOX noch in diesem Jahr. Die schwule Dating-Show basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios und wird von Seapoint Productions produziert.

Mit "Prince Charming" setzte TVNOW im Herbst 2019 ein Zeichen der Vielfalt und holte das erste Gay-Dating-Format nach Deutschland. Bereits nach fünf gezeigten Folgen und starken Abrufzahlen stand fest: Die Show wird um eine zweite Staffel verlängert. VOX zeigte die erste Staffel ab April 2020 ebenfalls im Free-TV. Das Erfolgs-Format wurde 2020 darüber hinaus in der Kategorie "Unterhaltung" mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet und für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Auch in Sachen Liebe war die erste Staffel ein voller Erfolg: Deutschlands erster "Prince Charming" Nicolas Puschmann ist mit seinem auserwählten Finalisten Lars Tönsfeuerborn nach wie vor glücklich zusammen.

