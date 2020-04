TVNOW

"Meine erste Wahl wurde mir weggeschnappt!" Die erste Doppelfolge der neuen Love Reality "Are You The One?", ab 14.04. auf TVNOW und ab dem 06.05. um 20:15 Uhr bei RTL

Wir haben ihr "Perfect Match" gefunden! 20 Singles auf der Suche nach der großen Liebe treffen bei "Are You The One?", moderiert von Jan Köppen, in der traumhaften Kulisse Südafrikas aufeinander! Der Clou: Die nächsten Wochen verbringen die Singles Zeit mit ihrem potentiellen Traumpartner - denn jeder von ihnen wurde vorab mit Hilfe von Psychologen mit einem anderen Kandidaten in der Villa gematched! Doch werden die Singles herausfinden wer zu ihnen gehört? Nur wenn alle ihr "Perfect Match" gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro! Die neue Love Reality ist ab dem 14. April immer dienstags in Doppelfolgen auf TVNOW abrufbar. RTL strahlt die Folgen ab dem 06. Mai um 20:15 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen aus.

Immobilienkauffrau, Personality-Coach, Forstwirt und Unternehmerin - in der Villa haben alle das gleiche Ziel: In Challenges, intensiven Gesprächen und bei romantischen Dates wollen sie ihr "Perfect Match" zu finden! Einer der "Match-Maker" ist Beziehungsexpertin Sandra Hornsteiner. Sie erklärt, warum die Kandidaten nicht sofort ihrer ersten Anziehung trauen sollten: "Ein 'Perfect Match' ist für uns aus therapeutischer Sicht etwas anderes als nur reine Biologie. Wir haben darauf geschaut, ob sich die Paare dauerhaft guttun würden." Wer zu wem gehört, müssen die Singles aber selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Ob diese am Ende die Richtige ist?

Erste Schmetterlinge, treff(un)sichere Liebesschützen und das erste Action-Date - das passiert in der ersten Doppelfolge:

Nach dem Einzug in die atemberaubende Luxusvilla, dem ersten Kennenlernen und einer umkämpften Zimmerverteilung, haben die 20 Singles bereits die Gelegenheit, bei ihrer ersten Challenge um ein Traum-Date zu kämpfen.

Im Wettkampf "Die richtige Balance" werden die Single-Männer mit den Träumen und Lebenszielen der Single-Frauen konfrontiert. Diese stehen an Tafeln geschrieben, an denen jeweils ein Ballon befestigt sind. Unter jedem Ballon versteckt sich das Gesicht der Frau, die den Lebenstraum - am liebsten natürlich mit dem passenden Partner an der Seite - verwirklichen will. Einmal auf dem Playboy-Cover sein, die eigene Strandbar oder doch eher der Streichelzoo? Die Single-Männer zielen mit Pfeilen auf die Träume, die ihnen am meisten zusagen - die ersten zwei, die einen Ballon treffen, gewinnen ein Traumdate mit ihrer Auserkorenen. René (28) weiß schon sofort, dass er das Playboy-Cover nicht anvisieren wird. "Da stehe ich so gar nicht drauf. Da werde ich definitiv nicht draufzielen!", so der Schweizer. "Ich finde den Streichelzoo recht spannend, weil ich gerne Ausgefallenes mag." Doch Amors Pfeil erwischt nicht immer das angepeilte Ziel und Liebesschütze René trifft knapp daneben. Ob es beim Abenteuer-Date in schwindelerregender Höhe trotzdem noch knistern wird?

Währenddessen kommt es auch in der Villa zu zarten Annäherungen, besonders zwischen Nadine (25) und Elisha aus Berlin. "Nadine ist eine richtige Schatztruhe", erklärt der 32-Jährige seine Faszination. "Ich glaube, da muss ich öfter noch ein Gespräch suchen". Laurin (22) hingegen verschließt sich gegen das Kennenlernen: "Ich habe keine Lust mich mit irgendwem zu unterhalten. Ich habe das einfach nicht nötig, hier jemanden kennenzulernen." Sein Verhalten sorgt für Unverständnis, besonders bei Axel (25), Michelle (24) und Sabrina (31). Michelle macht klar: "Sorry, aber dann sitzt du hier falsch." Was die anderen alle allerdings nicht wissen: Erst den Abend davor hat eine ganz besondere Single-Frau ihn zurückgewiesen...

Nach jeder Menge intimen Gesprächen und ersten Berührungen bei den anderen Singles steht am Ende auch die erste "Matching Night" an. Finden die Kandidaten in einer Nacht kein einziges Match, werden 20.000 Euro von der Gewinnsumme abgezogen. Schon in der ersten Nacht wollen nicht alle nach einer Gruppen-Strategie handeln. Besonders Laura (29) ist überrumpelt: "Meine erste Wahl wurde mir weggeschnappt. Jetzt bin ich gebumst!" Und auch mit dem Ergebnis hätte keiner der Kandidaten gerechnet...

