TVNOW

Angela Finger-Erben moderiert Love Reality "Paradise Hotel"! Im Sommer 2020 startet die zweite Staffel bei TVNOW

Köln (ots)

Im Sommer 2020 checkt das erfolgreiche TVNOW-Original "Paradise Hotel" für eine zweite Runde ein. Dieses Mal neu mit im Gepäck: Moderatorin Angela Finger-Erben. Sie begleitet in den neuen Folgen der Love Reality die flirtwilligen Single-Männer und -Frauen auf ihrer Suche nach der großen Liebe. In Mexikos traumhafter Umgebung fühlt die Moderatorin nicht nur den Liebeshungrigen auf den Zahn, sie bringt mit lustigen Spielen auch Abwechslung ins "Paradise Hotel". So sind in der zweiten Staffel der TVNOW-Dating-Show neben großen Gefühlen, erneut jede Menge Spaß und die Chance auf einen Gewinn von 20.000 Euro all-inclusive!

Darum geht's bei "Paradise Hotel" Das "Paradise Hotel" steht ganz im Zeichen der Liebe! Nach Einzug in das luxuriöse Hotel finden sich die Singles in einer Auswahlzeremonie zu Paaren zusammen. Während die Pärchen sich nicht nur ein gemütliches Zimmer, sondern auch ein großes Bett teilen, bleibt eine Person alleine und muss in ein Einzelzimmer ziehen. Heiße Flirts, aber auch Drama und Konflikte sind da vorprogrammiert. Im Finale zeigt sich schließlich, welche Herzen im gleichen Takt schlagen. Das Siegerpärchen hat die Chance auf 20.000 Euro - gemeinsam oder einer alleine.

Die TVNOW-Dating-Show "Paradise Hotel" wird von Talpa Germany produziert. Die erfolgreiche erste Staffel moderierte 2019 Vanessa Meisinger, die derzeit ihr erstes Kind erwartet. Angela Finger-Erben übernimmt die Moderation der neuen, zweiten Staffel im Sommer 2020 bei TVNOW. Wie sie sich nach den gerade abgeschlossenen Dreharbeiten in Mexiko fühlt, beschreibt sie in einer kurzen Videobotschaft hier bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/angela-finger-erben-macht-sich-sorgen-was-sie-in-deutschland-erwartet-4505456.html

Angela Finger-Erben ist darüber hinaus auch zurzeit jeden Dienstag bei "Temptation Island" um 23 Uhr bei RTL oder online bei TVNOW zu sehen - dort sind bereits die ersten fünf Folgen von Staffel 2 verfügbar.

Pressekontakt:

Mediengruppe RTL Deutschland

TVNOW Kommunikation

Jovan Evermann

jovan.evermann@mediengruppe-rtl.de



Janine Jannes

janine.jannes@mediengruppe-rtl.de



Fotowünsche:

Bildredaktion

Marie-Theres Gühmann

marie-theres.guehmann@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell