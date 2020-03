TVNOW

Wer findet sein Perfect Match? Die neue Love Reality "Are You The One?" ab 14.04. bei TVNOW

Würdest du deinen Traumpartner erkennen, wenn er direkt vor dir stünde? In der neuen Love Reality "Are You The One?" - moderiert von Jan Köppen ("Ninja Warrior Germany") - treffen jeweils zehn Single-Frauen und -Männer aus ganz Deutschland im traumhaften Südafrika auf ihr perfektes Match - ermittelt mit der Hilfe von Experten! Doch dieses Liebesspiel hat's in sich: Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. "Es geht darum als Team zu funktionieren, dabei das Herz aber nicht zu vergessen. "Herz und Kopf sind also gefragt und die beiden verstehen sich manchmal nicht so gut.", verrät der selbsternannte "Hausmeister der Liebe" Jan Köppen (ganzes Interview in der Pressemappe im Newsroom lesen). "Are you the one?" ist ab dem 14.04. dienstags jeweils in Doppelfolgen bei TVNOW abrufbar.

Herzklopfen vs. Strategie - Wer findet seinen Match?

In einer Villa in Südafrika können die Singles in Challenges traumhafte Dates gewinnen, bei denen sie sich näherkommen. Jede Berührung, jeder Blick, jeder Kuss kann den Singles helfen, ihren Partner im Liebeskarussell zu finden. Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der "Matching Night" ihre zehn perfekten Paare. Ob sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, erfahren sie erst im Anschluss. Das Problem: Nur die Anzahl der richtigen Treffer werden aufgelöst und nicht bei welchem Paar sie richtig lagen. Nur ein Paar hat zudem die Gelegenheit in die "Match Box" zu gehen. Dort wird aufgelöst, ob das Paar tatsächlich ein "Perfect Match" ist oder sie die Suche nach ihrem passiert, wenn das Herz bei einem falschen, nur vermeintlichem "Perfect Match" höherschlägt?

Ab dem 14.04. zeigt TVNOW immer dienstags in insgesamt 20 Folgen die neue Love Reality. RTL strahlt die erste Folge und zweite Folge am Dienstag, 21.04., sowie Dienstag, 28.04., jeweils um 23:15 Uhr aus.

