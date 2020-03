TVNOW

"Ready to beef" Staffel 2 mit Tim Mälzer und Tim Raue exklusiv bei TVNOW - neue Folgen der Kochshow ab 29.03. online verfügbar

Gute Nachrichten für Fans von Tim Mälzer und Tim Raue! Wenn am Sonntag, 29.03., um 20:15 Uhr bei VOX die aktuelle "Kitchen Impossible"-Staffel mit dem fünften Aufeinandertreffen der beiden ewigen Rivalen endet, gibt es bei TVNOW direkt den Nachtisch! Denn ab dann zeigt das Streamingangebot exklusiv die 2. Staffel "Ready to beef!". Hier treten Tim Mälzer und Tim Raue allerdings nicht gegeneinander an, sondern bitten als Gastgeber und Juror wieder zum kulinarischen Kampf: Zwei renommierte Küchenchefs aus unterschiedlichen Regionen und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien steigen jede Woche in einer neuen Folge in den Ring, um ihre Ehre zu verteidigen. Mit dabei: Ihre eigenen Küchenteams aus ihren Restaurants, die sie in am Herd unterstützen und die 5.000 Euro gewinnen können.

Erstmals dabei sind u.a. die 2-Sterne-Köche Alexander Herrmann, Lukas Mraz, Johannes King und Hans Neuner. Auf eine Revanche nach "Ready to beef"-Staffel 1 warten dagegen u.a. Viktoria Fuchs, Mario Lohninger, Max Strohe, The Duc Ngo und Martin Müller. Doch statt wie sonst für neue Gerichte in ihren eigenen Restaurants mit Maß und Muße die Zutaten tagelang auszuwählen und sorgsam abzuschmecken, stehen die Profiköche bei "Ready to beef" gewaltig unter Strom! Sie wissen nicht, was auf sie zukommt, und sollen trotzdem einen perfekt zubereiteten und exzellent angerichteten Teller auf Sterneküchenniveau abliefern.

Drei zehn- bis 15-minütige, furiose Kochrunden warten auf die Teams. Während für die ersten beiden Runden die Kontrahenten jeweils selbst eine für den anderen unerwartete Zutat mitbringen, die perfekt in ihrem Gericht als Hauptzutat inszeniert werden muss, wählt für Runde 3 Tim Mälzer zwei Zutaten aus, mit denen er die Duellanten überrascht: Von Lauch, Rote Bete oder Ayran bis Kaisergranat, Entenmuschel, Rehleber, Hahnhoden - von profan bis außergewöhnlich. Beim Kochen sind sie umringt von fiebernden Food-Fans. Als Gastgeber und Moderator führt der Hamburger Starkoch Tim Mälzer durch die schnellen Kochfights. Neben ihm mit von der Partie ist Sternekoch Tim Raue, der als Ringrichter fungiert, in dessen Macht es ganz alleine liegt, die beste kulinarische Gesamtperformance auszuwählen und den Gewinner des Abends zu küren.

Vier Zutaten, drei Runden, zwei Küchenteams - doch nur einer kann den Beef für sich entscheiden!

Das sind die Duelle bei "Ready to beef" Staffel 2:

- Alexander Herrmann (2 Sterne) vs. Lukas Mraz (2 Sterne)

- Martin Müller vs. Johannes King (2 Sterne)

- Richard Rauch vs. The Duc Ngo

- Mario Lohninger (1 Stern) vs. Sven Wassmer (2 Sterne)

- Viktoria Fuchs vs. Walter Triebl

- Hans Neuner (2 Sterne) vs. Erik Scheffler (1 Stern)

- Max Strohe (1 Stern) vs. Alexander Wulf (1 Stern)

- Robin Pietsch (1 Stern) vs. Yannic Stockhausen (1 Stern)

TVNOW zeigt die 2. Staffel "Ready to beef" exklusiv ab 29.03.

Zum 5. "Kitchen Impossible"-Duell zwischen Tim Raue & Tim Mälzer Ein besonderes Duell verspricht das 5. Kräftemessen zwischen Tim Mälzer und Tim Raue bei "Kitchen Impossible" zu werden: Denn in Österreich wartet am Sonntag, 30.03., um 20:15 Uhr bei VOX erstmals in der "Kitchen Impossible"-Geschichte das gleiche Gericht zum Nachkochen, der gleiche Originalkoch und die gleiche Jury auf die beiden. Die absolute Vergleichbarkeit und keine Chance für Ausreden, wenn die beiden ewigen Rivalen parallel vor der selben Aufgabe stehen. TVNOW Premium-User können die Folge bereits eine Woche vorab online abrufen.

