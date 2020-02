We love Reality! "Are You The One?" und "The Diva in me" starten 2020 bei TVNOW

TVNOW

Noch mehr echte Gefühle, Dramen und wahrgewordene Träume bei TVNOW! Mit der neuen Dating-Show "Are You The One?" und der Makeover-Reality-Show "The Diva in me" wird der Streamingdienst in diesem Jahr sein umfangreiches Love-Reality-Angebot erweitern.

In der neuen Love Reality "Are You The One?" treffen jeweils zehn Single-Frauen und -Männer im traumhaften Südafrika auf ihr perfektes Match - ausgewählt von Experten! Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer aber selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro!

Bei "The Diva in me" nehmen sich drei schillernde Drag Queens der Herausforderung an, acht Frauen ihr verlorenes Selbstbewusstsein zurückzugeben - und ihre innere Diva zu wecken. In jeder Folge der neuen Makeover-Reality-Show begibt sich das Trio auf eine persönliche Reise mit einem Schützling, erfährt ihre Träume und Wünsche und verwandelt sie schlussendlich in eine umwerfende, stolze Drag Queen.

TVNOW User können sich somit schon jetzt auf Streaming-Nachschub freuen. Dazu gehören auch neue Folgen bereits erfolgreicher Originals: Während die Grimme-Preis-nominierte, erste schwule Dating-Show "Prince Charming" und "Paradise Hotel" eine zweite Staffel erhalten, geht das TVNOW Original "Temptation Island" seit heute immer dienstags in eine neue Runde. Vier neue Paare stellen auf der Trauminsel Bali ihre Liebe unter extremen Bedingungen auf eine harte Probe. Können sie der "Versuchung im Paradies" widerstehen? Zwei Wochen später, ab 3. März 2020, strahlt RTL, ebenfalls immer dienstags, um 23 Uhr alle Folgen der 2. Staffel aus.

