Die Versuchung hat 24 Namen: Diese Single-Ladys und Single-Boys wollen bei "Temptation Island" 2020 die vergebenen Paare verführen

Köln (ots)

Fleischgewordener Männertraum, Country-Girl oder exotische Studentin. Frauenversteher, Dating-Coach oder purer Romantiker. 24 Singles reisen als "Verführer" zur 2. Staffel "Temptation Island" nach Bali und stellen dort die vier bereits bekannten Paare vor die größte Treue-Herausforderung ihres Lebens. Wer von den Vergebenen kann widerstehen und bleibt treu, wer wird schwach? Wir stellen die 24 Verführer*innen vor.

Bei den 12 Ladys ist Zickenkrieg vorprogrammiert. Denn sie lassen sich beim heißen Flirt nicht davon abschrecken, dass der Mann in einer Beziehung steckt. Im Gegenteil: Oft ist genau das für die Single-Ladys der Ansporn, erst recht zu flirten. Wird der Mann den Flirtversuchen widerstehen oder sich auf ein heißes Date zu zweit einlassen? Und wie eifersüchtig sind die Partnerinnen, wenn sie vom (vermeintlichen) Seitensprung ihres geliebten Freundes erfahren? "Enjoy it!" ist das Motto der 12 Single-Boys. Auf der "Insel der Versuchung" packen die Jungs all ihre Flirtfähigkeiten aus, um die vier vergebenen Frauen bei heißen Pool-Partys, intimen Dates und verlockenden Abenteuern zu verführen. Doch: Wie flirt-resistent sind die Ladys? Schließlich sind sie vergeben und die Partner erfahren per Video am Lagerfeuer garantiert von jedem einzelnen Seitensprung. Können die Frauen den charmanten Flirtversuchen der Single-Boys widerstehen oder werden sie ihre Beziehung aufs Spiel setzen? Die 10 neuen Folgen der zweiten Staffel des TVNOW Originals laufen ab 18. Februar 2020 bei TVNOW und ab 3. März 2020 um 23.00 Uhr bei RTL. Alle 24 Ladys und Boys finden Sie nur im TVNOW-Newsroom: https://komm unikation.mediengruppe-rtl.de/news/tvnow/pressemitteilungen/ Coco (18) aus Berlin Instagram: @dierichtige.coco Coco ist mit ihren 18 Jahren das Küken unter den Single-Ladys. Für ihr junges Alter hat es die quirlige Kosmetikerin faustdick hinter den Ohren. In ihrer Freizeit lässt sie es ordentlich krachen, das Wochenende ist für Coco fast immer Partytime. Dabei bringt die junge Berlinerin ihre Reize voll zum Einsatz und macht beim Flirten auch vor vergebenen Jungs nicht Halt. Ihren Traumboy hat sie sich natürlich auch schon ausgemalt: Er muss dunkle Haare haben, muskulös und selbstbewusst sein - ein "richtiger" Mann eben. David (28) aus Köln Instagram: @david_exagera_3x David ist schon seit fast neun Jahren Single und hätte gerne eine neue Beziehung. Sein größter Traum ist ein Haus mit Pool, in dem er mit seiner zukünftigen Frau, Kindern und Haustieren leben kann. Auch wenn all das erst mal nach Softie klingt und David auf den ersten Blick auch optisch dem Klischee des weichen Sunnyboys entspricht - die vergebenen Frauen sollten sich nicht täuschen lassen. Wer ihm näherkommt, erlebt eine Überraschung: Davids bestes Stück ist tätowiert - mit einer klaren Ansage an die Frauenwelt: "Enjoy it". Um die vergebenen Frauen im Paradies zu verführen, hat sich der Schwimmbad-Kassierer, der derzeit einen Trainerschein für Kampfsport macht, gleich zwei konkrete Strategien zurechtgelegt: Er will die Ladys mit romantischen Gesten verwöhnen und ihnen ihre Partner schlechtreden. Einen One-Night-Stand mit einer vergebenen Frau hatte David bereits. Ob auf der "Insel der Versuchung" weitere folgen werden? Jacky (29), pendelt zwischen Köln, Hamburg und Dubai Instagram: @jacqueline.siemsen Mit Jacky zieht eine echte Expertin in Sachen Verführung in die Männer-Villa. Die Tänzerin könnte sich gut vorstellen, ihre Poledance-Fähigkeiten auszupacken, um bei den vergebenen Kerlen für wilde Phantasien zu sorgen und sie um den kleinen Finger zu wickeln. Die letzte Beziehung der tüchtigen Geschäftsfrau ging in die Brüche, weil sie von ihrem damaligen Freund betrogen wurde. Genau das ist der Grund, warum sie auf "Temptation Island" den Spieß umdrehen und einen der vergebenen Männer ausspannen möchte. Jacky pendelt momentan zwischen drei Städten: Sie hat eine Eventagentur in Köln und Hamburg und betreibt einen Onlineshop in Dubai. Mike (32) aus Berlin Instagram: @mikecees Multi-Unternehmer Mike hält sich zu seinem privaten Leben dezent zurück, denn Loyalität und Privatsphäre sind ihm extrem wichtig. Der erfolgreiche Eventmanager & DJ macht bei "Temptation Island" mit, weil er zeigen will, dass nicht nur Männer der Versuchung widerstehen müssen, sondern dass die neue Staffel auch für die Frauen eine Herausforderung wird. Mike liebt Abwechslung und ist in der Vergangenheit oft enttäuscht worden. Um sein Vertrauen zu gewinnen, muss die Frau sich ihm gegenüber ehrlich und loyal zeigen. Ob er sich auf der "Insel der Versuchung" auf eine Lady konzentrieren kann oder ob er sich gar verlieben wird? Delikates Detail am Rande: Mike ist sehr gut befreundet mit einer ehemaligen Verführerin aus Staffel 1 von "Temptation Island" - Anastasiya Avilova, die in diesem Jahr auch im RTL-Dschungel zu sehen war. Es gibt Gerüchte über eine mögliche Liebelei mit dem Playboy-Model ... Monika (26) aus Oldenburg Instagram: @lolapokora Die exotische Studentin ist Halb-Vietnamesin, Halb-Slowakin und hat einen ausgeprägten Jagdinstinkt. Wenn ihr ein Mann gefällt, dann schnappt sie sich ihn. Der aufgedrehten Rebellin fällt es schwer, sich an Regeln zu halten. In der Vergangenheit wurde die selbstbewusste Single-Lady schon häufiger hintergangen und betrogen. Daher ist sie der Meinung, dass die Beziehungen der Männer auf "Temptation Island" ohnehin zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie sich von ihr verführen lassen. Monika möchte den vergebenen Frauen die Augen öffnen. Ihrer Meinung nach könne man einen "Betrüger" schon anhand seiner Gestik und Mimik erkennen. Ob die Männer wirklich so treu sind, wie sie immer behaupten? Sie ist sich sicher, dass sie das "Flirtspiel" gewinnen wird ... Eugen (26) aus Essen Instagram: @eugen1pz Eugen ist Fitnessmodel, Deutscher Meister im Kickboxen und wurde in Sibirien geboren. Auf "Temptation Island" ist er zu vielem bereit, doch anders, als man denken würde. Aus Respekt davor, dass die Frauen vergeben sind, kann er es vor sich selber nicht vertreten, etwas Ernstes mit einer der vier Ladys anzufangen. Was aber nicht heißt, dass die Frauen es nicht wollen würden, "da wir ja auf der 'Insel der Versuchung' sind und die vergebenen Frauen dort sehr genau wissen, worauf sie sich eingelassen haben", so Eugen. Er zieht es daher vor, den mitfühlenden Vertrauten und Beziehungsratgeber zu spielen. Und Eugen weiß, die Frauen können ihm wegen seines Aussehens und seines Charakters nicht widerstehen. Übrigens: Eugen ist der beste Freund von Mike Heiter, der gemeinsam mit der 2020er "Dschungel"-Teilnehmerin Elena Miras im Jahr 2019 das RTL-"Sommerhaus der Stars" gewonnen hat.

