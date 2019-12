TVNOW

Erfolgreich geflirtet! TVNOW-Original "Paradise Hotel" geht 2020 in Staffel 2 - Jetzt bewerben!

Köln (ots)

Liebe, Eifersucht und ganz viel Drama waren dieses Jahr im "Paradise Hotel" all-inclusive - mit Erfolg! Das von Talpa Germany produzierte TVNOW-Original geht 2020 in die zweite Staffel. In traumhafter Umgebung wollen sich auch nächstes Jahr flirtwillige Singles verlieben, um am Ende vielleicht sogar 20.000 Euro zu gewinnen. Auf die TVNOW-Zuschauer warten in der zweiten Staffel "Paradise Hotel" nicht nur große Gefühle, sondern auch jede Menge Spaß und lustige Spiele.

Alle Singles, die an einem der schönsten Orte der Welt die große Liebe suchen möchten, sind im "Paradise Hotel" genau richtig! Für die neuen Folgen kann man sich ab sofort hier bewerben: https://singles.talpa-germany.tv/

Darum geht's bei "Paradise Hotel"

Das "Paradise Hotel" steht ganz im Zeichen der Liebe! Nach Einzug in das luxuriöse Hotel finden sich die Singles in einer Auswahlzeremonie zu Paaren zusammen. Während die Pärchen sich nicht nur ein gemütliches Zimmer, sondern auch ein großes Bett teilen, bleibt eine Person alleine und muss in ein Einzelzimmer ziehen. Heiße Flirts, aber auch Drama und Konflikte sind da vorprogrammiert.

Bei spaßigen Spielen und feuchtfröhlichen Abenden lernen sich die potenziellen Pärchen noch näher kennen. Doch es ziehen auch immer wieder neue Singles ein und die Liebeskarten werden neu gemischt! Wer bis zur Entscheidungsnacht Single bleibt, muss am Ende jeder Folge den unfreiwilligen Check-out antreten.

Im Finale zeigt sich schließlich, welche Herzen im gleichen Takt schlagen. Wenn das Siegerpärchen sich für die Liebe entscheidet, teilen sie sich die Gewinnsumme von 20.000 Euro. Sollte für einen der beiden am Ende allerdings doch das Geld attraktiver sein, geht der Liebeshungrige leer aus.

