TVNOW zeigt die epische BBC-Dramaserie "World on Fire" mit Helen Hunt und Sean Bean ab dem 29. September in einer Deutschlandpremiere

"Dies sind die Geschichten von ganz normalen Menschen, die unsere Welt verändert haben. Geschichten von Loyalität und Brutalität, von Mut, Furcht und von Hoffnung. Es sind Geschichten von Liebe und Verlust und von Träumen, die geprägt wurden von einer außergewöhnlichen Zeit." Peter Bowker, Drehbuchautor und Executive Producer der siebenteiligen BBC-Dramaserie "World on Fire"

Es ist ein großes Projekt, das die BBC in Gedenken an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Angriff genommen hat. Vor 80 Jahren, am 1. September, stürzte das nationalsozialistische Regime ganz Europa ins Verderben. Die siebenteilige Dramaserie "World on Fire" erzählt in acht epischen, bewegenden, schonungslosen und emotionalen Handlungssträngen die fiktive Lebensgeschichte von Menschen, die den fatalen Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am eigenen Leib erfahren. Sie leben in Berlin, Warschau, Paris, London, Manchester. Und sie kämpfen ums Überleben. Menschen verlieren ihre Existenz, geliebte Kinder ziehen in den Krieg, Städte werden zerstört. Aber auch Allianzen bilden sich, die Liebe verbindet über alle Grenzen hinweg und immer wieder wachsen einzelne Menschen über sich hinaus. Es ist ein Leben in einer Ausnahmesituation, aber auch mit alltäglichen Konflikten.

TVNOW zeigt die starbesetzte Dramaserie mit Helen Hunt und Sean Bean ab dem 29. September 2019 und damit nur wenige Tage nach der Weltpremiere von BBC One. Wöchentlich wird eine neue Folge der siebenteiligen Fiction-Reihe bei TVNOW in einer Deutschlandpremiere zu sehen sein. Die erste Staffel von "World on Fire" umfasst das erste Jahr des Zweiten Weltkriegs, beginnend mit der deutschen Invasion in Polen im September 1939 und endet mit den Ereignissen im Herbst 1940.

"World on Fire": Das Schicksal und der Alltag dieser Menschen ist bewegend und wirft ein Licht auf das Grauen jener Tage: Der junge, britische Übersetzer Harry (Jonah Hauer-King) ist in Warschau stationiert und verliebt sich dort in die junge Polin Kasia (Zofia Wichlacz). Als die Nationalsozialisten angreifen, versucht er seine Liebe zu schützen und Kasia gegen alle Widerstände aus dem Land zu schmuggeln. Die amerikanische Kriegskorrespondentin Nancy (Helen Hunt) erkennt früh die Anzeichen des Krieges. Sie berichtet unter Einsatz ihres Lebens aus Warschau und Berlin - doch ihre Warnungen bleiben anfangs ungehört. Die wohlhabende und weltoffene Familie Rossler (Johannes Zeiler und Victoria Mayer) aus Berlin bangt um ihren Sohn (Bruno Alexander) an der Front und sucht verzweifelt einen Weg, ihre an Epilepsie leidende Tochter (Dora Zygouri) vor dem Nazi-Regime zu schützen. Der alleinerziehende Familienvater Douglas (Sean Bean) lebt in Manchester zusammen mit seinen zwei erwachsenen Kindern. Er sieht das tägliche Leid seiner Tochter (Julia Brown), die ihre junge Liebe in den Krieg ziehen lassen musste und ist dennoch außerstande, ihr Hoffnung und Trost zu spenden.

In den Hauptrollen der starbesetzten Dramaserie "World on Fire" sind unter anderem Oscar-Preisträgerin Helen Hunt ("Besser geht's nicht", "Cast Away", "Twister") sowie Hollywood-Star Sean Bean ("Der Herr der Ringe: Die Gefährten", "Game of Thrones") zu sehen. An ihrer Seite spielen Oscar-Nominee Lesley Manville ("Der seidene Faden"), Jonah Hauer-King ("Little Woman", "Postcards from London"), Julia Brown ("Last Kingdom", "Grasslands"), Zofia Wichlacz (u.a. preisgekrönt als European Shooting Star der Berlinale 2017), Johannes Zeiler ("Wackersdorf", "Faust"), Victoria Mayer ("Hin und Weg", "Berlin Station"), Bruno Alexander ("Die Pfefferkörner"), Brian J. Smith ("Poirot", "Stargate Universe"), Parker Sawyers ("Die Mumie", "My First Lady"), Tomasz Zietek ("Konwój"), Eugénie Derouand ("Numéro une") u.a.

Die siebenteilige Weltkriegsdramaserie "World on Fire" wird produziert von Mammoth Screen für BBC One. Drehbuchautor und Executive Producer ist der mehrfach preisgekrönte Autor Peter Bowker ("The A Word", "Blackpool"). TVNOW zeigt die erste Staffel der Serie als Deutschlandpremiere ab dem 29. September 2019.

