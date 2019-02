Plume

Plume® stellt Smart Home-Servicepaket für ausgewählte TalkTalk-Kunden in Großbritannien bereit

- Produkteinführung für Endverbraucher in Großbritannien erfolgt spezifisch für die Kunden von TalkTalk - Plume bietet für nur 9 GBP pro Monat bislang nie dagewesene Möglichkeiten zur Steuerung und Personalisierung des heimischen Wi-Fis

Plume®, der in Silicon Valley ansässige Entwickler für selbstoptimierendes Adaptive WiFi(TM), gibt die Verfügbarkeit für Großbritannien bekannt. Das Angebot ist spezifisch nur über Einladung für die Kunden von TalkTalk zugänglich, dem führenden britischen Anbieter für kostengünstige Telekommunikation. Die mit einem umfangreichen Servicepaket gebündelte Plume-Mitgliedschaft macht das heimische Wi-Fi schneller, sicherer und zuverlässiger.

Die speziell für TalkTalk-Kunden angebotene Plume-Mitgliedschaft umfasst Adaptive WiFi, HomePass®-Gastzugang, Kindersicherung und die hoch bewertete Plume-App für nur 9 GBP pro Monat. Diese monatliche Gebühr beinhaltet ein Starterpaket mit zwei SuperPods. Zusätzliche SuperPods für die Erweiterung des heimischen Wi-Fi-Abdeckungsbereichs sind für je 69 GBP erhältlich. Weiterführende Informationen dazu finden Sie unter talktalk.co.uk/plume.

Plume funktioniert reibungslos mit den bestehenden Breitbanddiensten von TalkTalk und ergänzt das heimische Umfeld um eine Ebene der Konnektivität und Personalisierung. Die Sicherheitsfunktionen von Plume bieten eine Erweiterung des bestehenden TalkTalk-Produktangebots für Internetsicherheit und Filterung. Plumes selbstoptimierendes Netzwerk kann in wenigen Minuten über die mobile App von Plume eingerichtet werden und beinhaltet leistungsstarke SuperPods - optisch ansprechende, Tri-Band-fähige Wi-Fi-Geräte, die direkt über die Wandsteckdose angeschlossen werden können.

Plume optimiert die bestehenden TalkTalk-Produkte durch konstante Analyse und ständige Anpassung an die jeweilige einzigartige heimische Umgebung, was die Signalqualität und die Streaming-Funktionen verbessert. Adaptive WiFi deckt jeden Quadratzentimeter im häuslichen Bereich ab und sorgt für ein starkes, zuverlässiges Signal, das ein einheitliches Erlebnis auf jedem Gerät gewährleistet.

HomePass erlaubt es dem Abonnenten, den Gastzugang zu personalisieren, eindeutige Passwörter zu erstellen und festzulegen, wer Zugang zum Netzwerk erhält, für wie lange und was er jeweils damit anfangen kann.

Erweiterte Funktionen zur Kindersicherung bieten eine weitere Personalisierung, so dass Eltern exakt steuern können, wann und zu welchen Diensten ihre Kinder Zugang haben. Die Fähigkeit, das Internet stillzulegen, den Zugang zu nicht jugendfreien Websites zu blockieren und bestimmte Zeiten für den Zugriff zu etablieren, gibt Eltern ein ultimatives Gefühl der Sicherheit.

"Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die exzellente Konnektivität in den eigenen vier Wänden gewährleisten, und wir wissen, dass eine schnelle und zuverlässige Wi-Fi-Abdeckung für unsere Kunden wirklich wichtig ist, insbesondere, weil sie insgesamt immer mehr Zeit online verbringen. Plumes bedienerfreundlicher und personalisierter Service orientiert sich direkt an den Kernwerten von TalkTalk, nämlich der Bereitstellung von einfacher und zuverlässiger Konnektivität", erklärt Phil Amy, Director of Product bei TalkTalk.

"Wir können seit der Einführung von Plume in den USA enormes Interesse aus Großbritannien verzeichnen. Wir freuen uns, den Kunden von TalkTalk eine neue Dimension der Personalisierung, Konnektivität und Sicherheit im heimischen Umfeld anbieten zu können" sagt Sri Nathan, Mitgründer des Unternehmens und Head of Business Development bei Plume. "TalkTalk ist der perfekte Partner, um Plumes Reichweite auf ein breiteres Publikum auszudehnen und unsere Mission, neue, qualitativ hochwertige Dienstleistungen für das vernetzte Zuhause bereitzustellen, fortzuführen".

Informationen zu Plume ®

Plume ist der Wegbereiter für Adaptive WiFi(TM), das weltweit erste selbstoptimierende Wi-Fi, das ein zuverlässiges und konsistentes Interneterlebnis in jedem Winkel des Hauses bietet, und der ursprüngliche Designer und Erfinder von Wi-Fi-Pods und SuperPods. Plume läuft über die Plume Cloud, eine leistungsstarke cloudbasierte Steuerebene, die aufgrund ihrer Fähigkeit, sich dynamisch anzupassen und auf wechselnde Netzwerklasten und Störungen zu reagieren, die fortschrittlichste und widerstandsfähigste Heim-Wi-Fi-Lösung ermöglicht. Über OpenSync(TM) als gemeinsame Open Source-Software lässt sich Drittanbieter-Hardware zur Anbindung an die Plume Cloud integrieren. Plumes Cognitive Service Curation-Plattform (CSC) ermöglicht eine Vielzahl moderner Verbraucherangebote für den heimischen Bereich, die auf Hardwareplattformen von Drittanbietern laufen und in großem Umfang eingesetzt werden können. Besuchen Sie www.plume.com und www.platform.plume.com.

Informationen zu TalkTalk

TalkTalk wurde 2003 gegründet, um mehr Auswahl sowie ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und Telekommunikation für jedermann zu ermöglichen. TalkTalk hat stets den Status quo in Frage gestellt und Tatsachen geschaffen - das Unternehmen brachte als erstes Produkte und Dienstleistungen einschließlich freies Breitband, die bis dato unverhältnismäßig teuer für den Verbraucher waren, zu erschwinglichen Preisen auf den Markt, und hat mit seinem Produkt HomeSafe die erste Kindersicherung auf Netzwerkebene bereitgestellt.

2016 schaffte TalkTalk als erster Internetprovider die Teilnehmeranschlussentgelte für separate Anschlüsse über alle seine Pakete hinweg ab und offerierte eine Festpreisgarantie mit der Zusage, dass während der Laufzeit eines Breitband-Vertrages keine Preiserhöhungen erfolgen. TalkTalk bietet nicht nur standardmäßig unbegrenztes Breitband, sondern ist auch führend bei der Bereitstellung kostenloser Sicherheits- und Datenschutzfunktionen für alle seine Kunden - Dienstleistungen, die bei den Mitbewerbern extra in Rechnung gestellt werden. 2012 wurde mit TalkTalk TV ein flexibler TV-Dienst gestartet, der sich mit über 1,3 Millionen Kunden zügig zum am schnellsten wachsenden TV-Angebot in Großbritannien entwickelt hat.

TalkTalk hat seinen Einsatz für schnellere und zuverlässigere Konnektivität vor kurzem durch die Einführung seiner Great Connection Guarantee weiter untermauert - Neukunden für Faster Fibre Broadband können jederzeit in den ersten 30 Tagen nach Freischaltung ihres Dienstes vom Vertrag zurücktreten, wenn sie mit ihrer neuen Glasfaseranbindung nicht vollständig zufrieden sind. Die Great Connection Guarantee gilt nur für Neukunden des Unternehmens, die sich für einen Faster Fibre-Plan entschieden haben. Die neuen Glasfaserkunden erhalten zusätzlich den Wi-Fi Hub, der eine Wi-Fi-Signalqualität bietet, die von keinem der anderen großen Breitbandanbieter bereitgestellt werden kann: TalkTalks jüngster Router wird von Consumer Champion Which? als 'Best Buy' bewertet und von Good Housekeeping empfohlen.

Dies ist der jüngste Beweis für TalkTalks Engagement in Sachen Fairness und Mehrwert. TalkTalk war der branchenweit erste und ist einer der wenigen Anbieter überhaupt, der seinen Kunden eine Preisgarantie für ihr Breitband für bis zu 24 Monate nach Vertragsabschluss zusichern kann.

