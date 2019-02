Plume

Plume® ab sofort bei Tele2 in den Niederlanden verfügbar

Diemen, Niederlande (ots/PRNewswire)

- Umfassendes Servicepaket bietet Adaptive WiFi(TM), HomePass® Gastzugang und erweiterte Kindersicherung sowie noch nie dagewesene Möglichkeiten zur Heimsteuerung und Personalisierung für nur EUR 5,00 pro Monat.

Plume®, der Entwickler von Adaptive WiFi(TM) mit Sitz in Silicon Valley, kündigte an, dass sein Smart Home-Servicepaket ab sofort in den Niederlanden bei Tele2 verfügbar ist, einem führenden Telekommunikationsbetreiber. Plume wurd speziell entwickelt, um eine Reihe von Problemen zu lösen, darunter schwankende WLAN-Verfügbarkeit und -Leistung. Plume lernt, was die Anforderungen der jeweiligen Räumlichkeiten sind, und macht damit das WLAN schneller, sicherer und zuverlässiger.

Plume-Mitgliedschaften sind für alle Tele2-Internetabonnenten für EUR 5,00 pro Monat erhältlich. Das Servicepaket mit dem Namen "Slimme WiFi" umfasst Adaptive WiFi(TM), HomePass®, erweiterte Kindersicherungen, die Plume-App sowie ein Dreierpack Plume Pods. Um Plume hinzuzufügen, muss der Kunde bereits ein Tele2-Internetabo haben. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.tele2.nl/thuis/internet/slimme-wifi.

Mit der ständigen Überwachung und Anpassung an die jeweilige Umgebung aller Mitglieder durch Plume gehören schwache WLAN-Signale, abgebrochene Mobilgespräche und Video-Zwischenspeicherung der Vergangenheit an. Adaptive WiFiTM stellt im gesamten Haus das stärkstmögliche Signal bereit und sorgt dafür, dass alle Nutzer auf allen Geräten möglichst zuverlässigen und einheitlichen WLAN-Service erhalten. Mit HomePass® Gastzugang können Nutzer festlegen, wer Zugang zu ihrem WLAN erhält, für wie lange und was er jeweils damit anfangen kann. Die erweiterte Kindersicherung ermöglicht eine zusätzliche Personalisierung, mit der Eltern genau festlegen können, zu welchen Zeiten und auf welche Services ihre Kinder Zugriff haben. Die Fähigkeit, das Internet stillzulegen, den Zugang zu nicht jugendfreien Websites zu blockieren und bestimmte Zeiten für den Zugriff zu etablieren, gibt Eltern ein ultimatives Gefühl der Sicherheit.

Die Plume Pods in eleganter Optik werden direkt in normale Wandsteckdosen eingesteckt und lassen sich in Minutenschnelle mithilfe der Plume-App für AndroidTM und iOS einrichten, um selbst in der entlegensten Ecke des Hauses intelligentes und schnelles WLAN bereitzustellen.

"Wir bei Tele2 sind ständig bemüht, unseren Kunden die innovativste, benutzerfreundlichste Technologie zum günstigsten Preis anzubieten", sagt Job Schut, Head of Consumer Fixed bei Tele2. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Plume mit seiner integrierten und verwalteten Adaptive WiFi(TM)-Lösung, die Nutzern eine hervorragende Kontrolle, Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit bietet."

"Wir sind begeistert, dass wir mit Tele2 Plume als Erste in den Niederlanden anbieten können", sagt Sri Nathan, Mitbegründer und Head of Business Development von Plume. "Mit dem stetig wachsenden Angebot an intelligenten Geräten für das Haus sind Konnektivität auf jedem Quadratmeter, Zuverlässigkeit und Sicherheit ein Muss. Für die Abonnenten von Tele2 bringt dieses Erstangebot auf dem niederländischen Markt enorme Vorteile."

Informationen zu Plume®

Plume ist der Wegbereiter für Adaptive WiF(TM), das weltweit erste selbstoptimierende WLAN, das ein zuverlässiges und konsistentes Internet-Erlebnis in jedem Winkel des Hauses bietet, und der ursprüngliche Designer und Erfinder von WLAN-Pods und SuperPods. Plume wird von der Plume-Cloud gesteuert, einer leistungsstarken cloudbasierten Steuerungsebene, die die fortschrittlichste und widerstandsfähigste Heim-WLAN-Lösung ermöglicht, da sie sich dynamisch anpassen und auf wechselnde Netzwerklasten und Interferenzen reagieren kann. OpenSyncc(TM) ist eine Open-Source-Common-Software und kann in Hardware von Drittanbietern zur Verbindung mit der Plume-Cloud integriert werden. Die Kurationsplattform für kognitive Dienste von Plume ermöglicht eine Vielzahl moderner Verbraucherdienste für zu Hause, die auf Hardwareplattformen von Drittanbietern laufen und in großem Umfang eingesetzt werden können. Besuchen Sie www.plume.com und www.platform.plume.com.

Informationen zu Tele2

Tele2 ist einer der führenden Telekommunikationsbetreiber in Europa und bietet mobile Dienste, festes Breitband und Telefonie, Datennetzwerkdienste sowie Content-Dienste an. Tele2 ist überzeugt, dass Telekommunikation auch anders geht: Besser. Einfacher. Billiger. Daher verbessern wir das, was allgemein als "alltäglich" gilt, immer weiter, indem wir jederzeit für unsere Kunden da sind. Tele2 geht noch einen Schritt weiter, um sich zum besten Telekommunikationsanbieter in den Niederlanden zu entwickeln. Und darum genießen die Kunden von Tele2 erstklassigen, benutzerfreundlichen und kostengünstigen Service. Besuchen Sie https://www.tele2.nl/.

