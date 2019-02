Viridea-Biogartenmesse gem. UG (haftungsbeschränkt)

Einzige Biogartenmesse in Deutschland an 5 Standorten

Jahresthema 2019: Der Boden der Tatsachen-Wertvolles zu Garten- und Ackerboden

Wiesbaden (ots)

Im April öffnet die erste Biogartenmesse für 2019 ihre Pforten am Schlosshotel Rettershof in Kelkheim bei Frankfurt. Nun finden die Interessenten bundesweit fünf Messestandorte für eine ökologische Gartenbewirtschaftung. Jeweils etwa 100 Austeller präsentieren der Zielgruppe der Haus- und Schrebergartenbesitzer sowie naturverbundenen Verbraucher bio-zertifizierte Pflanzen und hochwertige Waren zur nachhaltigen Gartenbewirtschaftung sowie Artikel, die Freizeit und Garten verbinden. "Es geht um die Pflanzen, nicht um die Lebensmittel. Die Frage, ob die Pflanzen bio oder konventionell kultiviert wurden, wird den Verbrauchern immer wichtiger," so Simon.

Die Termine u. Orte sind: -Schlosshotel Retterhof in Kelkheim bei Frankfurt am 06. + 07. April 2019 -Schloss Türnich bei Kerpen/Köln am 27. + 28. April 2019 -DreiländerGarten in Weil am Rhein am 25. + 26. Mai 2019 -Neckarlauer in Neckarsteinach bei Heidelberg am 01. + 02. Juni 2019 -Orangerie Schloßpark Biebrich in Wiesbaden am 31. August + 01. September 2019

Neben bundesweit etwa 1400 konventionellen Messen rund um das Thema "Garten" ist die Biogartenmesse die einzige Verbrauchermesse in Deutschland mit ausschließlich bio-zertifizierten Gärtnereien. (EU-Bio-Siegel, Bioland, Naturland, Demeter und Biokreis).

Das Konzept verantwortet die Landschaftsarchitektin Batya-Barbara Simon. Sie hat auch im fünften Jahr des Projektes zahlreiche politische und wirtschaftliche Unterstützer gewonnen. Seit längerem dabei ist die Deutsche Gartenbaugesellschaft von 1822, der älteste Gartenbauverband in Deutschland, und aktuell seit 2019 der renommierte Bodenfruchtbarkeitsfonds, ein Projekt der BioStiftung Schweiz.

In Deutschland existieren circa 17 Millionen Haus- und Schrebergärten mit einer Gesamtfläche von etwa 930.000 Hektar. Das entspricht nach Recherchen des Naturschutzbundes fast der Fläche aller Naturschutzgebiete, die auf 1,1 Millionen Hektar geschätzt wird. "Ich freue mich auf die vielen Besucher, die ihr privates Grün bio-bewirtschaften und damit kleine Naturschutz-Inseln schaffen"

Dabei legt der Veranstalter Wert auf schöne Veranstaltungsorte und stimmige Veranstaltungskonzepte. Die Biogartenmessen sollen nicht den Charakter einer reinen "Verkaufsveranstaltung" haben, sondern das Publikum darüber hinaus umfassend informieren.

Mit dem Jahresthema 2019 "Der Boden der Tatsachen: Wertvolles zu Garten- und Ackerboden" werden in Vorträgen, Workshops und Aktionen unter anderem die Themen Bodenfruchtbarkeit, Bodenansprache, konventionelle sowie ökologische Landwirtschaft, aus botanischer, ökologischer und wirtschaftlicher Sicht theoretisch, künstlerisch und ganz praktisch behandelt.

Weitere Informationen auf www.biogartenmesse.de

