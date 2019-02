VSBLTY

VSBLTY Groupe Technologies Corp. ab heute an der Börse; Börsenkürzel "VSBY"

Philadelphia (ots/PRNewswire)

Technologieunternehmen führt Fusion von Marketing und Sicherheit an

Die VSBLTY Groupe Technologies Corp. (Das "Unternehmen" oder "VSBLTY") (CSE:VSBY), ein führendes Einzelhandelssoftware- und Technologieunternehmen, das Einschaltquotenmessungen mit Hilfe von maschinellem Lernen und Computervison anbietet, wird ab der heutigen Öffnung an der Börse gehandelt. Die Stammaktien von VSBLTY werden an der kanadischen Börse (der "CSE") unter dem Kürzel "VSBY" gehandelt.

Die Ankündigung wurde von Jay Hutton, CEO von VSBLTY gemacht: "Wir freuen uns sehr, heute unseren Börsengang ankündigen zu können und unser gesamtes Team freut sich darauf, unseren Plan umzusetzen, unsere Unternehmensziele in diesem Jahr und auch zukünftig zu erreichen. Die kreative Anwendung von Analytik und künstlicher Intelligenz durch VSBLTY schreitet voran und transformiert die Technologie insoweit, dass sich eine drastische Veränderung der Art und Weise ergibt, wie die Einzelhandels-, Unterhaltungs- und Transportbranche mit ihren Kunden und Besuchern kommunizieren."

VSBLTY ist führend im Bereich innovativer digitaler Displays mit Softwarelösungen für Gesichts- und Objekterkennung, die nun eine einzigartige Kombination gezielten interaktiven Inhalts mit Datenerhebung in Echtzeit ermöglichen. Marketing- und Sicherheitsanwendungen werden mit Echtzeit-, cloudbasierten oder Egde-computered-Daten, mit denen Demographien gemessen und benutzerdefinierte Nachrichten erstellt werden, deutlich verbessert. VSBLTY FacialAnalytics(TM) bietet eine Stimmungsmessung und Gesichtsanalyse, die - in Millisekunden - dazu in der Lage ist, Personen einzeln oder innerhalb von Gruppen zu identifizieren.

Aktuelle Hightlights von VSBLTY

- Anfang des Monats kündigte VSBLTY die Einführung seiner neuen Edge-Software an, die die OpenVINO(TM)-Plattform von Intel als Werkzeug verwendet. Das Edge-Computing des Unternehmens macht es möglich, dass all seine Computervisiondienste ohne das Versenden von Informationen an die Cloud über das Internet oder ein Netzwerk auskommen, sodass alle Verarbeitungen und Komplexitäten des maschinellen Lernens mit einem unfassbaren Umfang und mit größerer Präzision auf das Niveau eines Computers vor Ort heruntergebrochen werden können - Zur Erweiterung seiner internationalen Reichweite ist VSBLTY kürzlich auch zwei internationale Partnerschaften mit Atlas International mit Sitz in Mailand, Italien und mit Onyx-Cognivas Pty mit Sitz in Südafrika eingegangen. Atlas International ist ein Komplettanbieter von innovativen Lösungen mit Spezialisierung auf geschäftliche und technologische Integration über ein breites Spektrum von Kanälen. Onyx-Cognivas verfügt über einzigartige Patente für transparente, digitale Außenwerbung, die zusammen mit Videoanalysen eine 100%-ig transparente Nachfrage bieten. - Im Februar stellte das Unternehmen auf der ISE Show in Amsterdam, der weltweit größten Ausstellung für AV- und Systemintegration zwei einzigartige Produkte vor. Es enthüllte mit dem Gateway "Magic Mirror" der LU-VE Group eine Videowand für Aufzüge in Hotel-, Büro und Wohngebäuden, mit der Fotos, Videos und Werbung sowie Gebäudeinformationen und Ankündigungen angezeigt werden können. Durch die Touchscreentechnologie haben die Nutzer der Aufzüge auch die Möglichkeit, über das Internet mit der Außenwelt zu kommunizieren. Das zweite Produkt, das VSBLTY vorstellte, war eine Vitrine für den Einzelhandel, die sich ideal für das Bewerben von Produkten eignet. Mit Hilfe von Videos werden auf verschieden großen Bildschirmen die Anwendung von Produkten und deren Nutzen präsentiert und die Kunden informiert, wodurch die Abhängigkeit von Servicepersonal abgeschafft wird. Die Einheit kann auch bei Werbemaßnahmen in Geschäften eingesetzt werden.

In der Funktion als Vertreter des Vorstands der VSBLTY Groupe Technologies Corp.

Jay Hutton

CEO & Geschäftsführer

Anlegerbeziehungen

Erin Ostrom, 604-219-6648

investor@vsblty.net

Linda Rosanio, 609-472-0877

lrosanio@vsblty.net

Informationen zu VSBLTY (www.vsblty.net)

Mit seinem Hauptsitz in Philadelphia ist VSBLTY (CSE: VSBY) der

Weltmarktführer im Bereich Proactive Digital Display(TM), der

Einzelhandelsflächen und öffentliche Flächen sowie ortsgebundene

Mediennetzwerke mit SaaS-basierter Einschaltquotenmessungs- und

Sicherheitssoftware, die auf künstliche Intelligenz und maschinelles

Lernen zurückgreift.

