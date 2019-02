VSBLTY

VSBLTY gibt zwei neue internationale Partnerunternehmen und zwei Produktneuvorstellungen für die ISE bekannt

VSBLTY, ein führendes Software- und Technologieunternehmen für den Einzelhandel, das Reichweitemessungen mit Hilfe der Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen durch maschinelles Sehen anbietet, hat heute neue internationale Partnerschaften mit zwei Unternehmen bekanntgegeben: dem in Mailand (Italien) ansässigen Atlas International und Onyx-Cognivas Pty mit Sitz in Johannesburg (Südafrika).

Die Ankündigung wurde von VSBLTY CEO Jay Hutton gemacht, der außerdem erklärte, dass das Unternehmen zwei einzigartige Produkte auf der vom 5. bis 8. Februar stattfindenden ISE an Stand-Nr. 8-S360 vorstellen wird. Schauplatz der ISE 2019, die voraussichtlich 80.000 Fachleute für AV und Systemintegration anziehen wird, ist Amsterdam.

VSBLTY wird dort nach Angaben von Hutton eine Videowand für Aufzüge - nämlich den Gateway "magic mirror" von LU-VE Group - vorstellen, die für Hotels und Büro- und Wohngebäude entwickelt wurde, um Fotos, Videos und Werbung sowie Gebäudeinformationen und Ankündigungen zu vermitteln. Touchscreen-Technologie ermöglicht es den Fahrgästen, über das Internet nach außen zu kommunizieren. Sollte eine Notsituation eintreten, stellt die Aufzugskabine sofort audiovisuellen Kontakt mit dem entsprechenden Notfallspezialisten zur Beruhigung und Information der Passagiere her.

Das zweite von VSBLTY präsentierte Produkt wird eine Einzelhandelsvitrine mit Einsätzen für interaktive Videobildschirme sein, die den Kunden einbinden und informieren, und die sich, wie Hutton erklärte, ideal für die Bewerbung von Produkten eignet. Videos auf Bildschirmen in verschiedenen Größen demonstrieren sowohl die Anwendung als auch die Vorzüge des Produkts, was der Kundeninformation dient und das Servicepersonal entlastet. Die Einheit kann auch für In-Store-Werbeaktionen eingesetzt werden.

Hutton kündigte an, dass beide der neuen VSBLTY-Partnerunternehmen auf der ISE vertreten sein werden. Atlas International ist ein Full-Service-Dienstleister für innovative Lösungen, der sich auf die Integration von Geschäft und Technologie über eine breite Palette von Kanälen hinweg spezialisiert hat. "Mit seiner Expertise in den Bereichen digitale Beschilderung, Kundeneinbindung und künstliche Intelligenz ist Atlas ideal als Partner, der VSBLTY dabei helfen wird, den Vertrieb in Italien und darüber hinaus zu sichern", erklärte Tommaso Boralevi, CEO von Atlas International.

Onyx-Cognivas hat einzigartige Patente auf transparente digitale Beschilderungen, die 100% Transparenz auf Abruf bieten und mit Videoanalytik gekoppelt sind. Das Unternehmen verwendet außerdem Rohdaten, die aus Videoanalytik einschließlich Gesichtsdetektion und Erkennung und Objekterkennung stammen, und über die - in Verbindung mit anderen Datensätzen - Lösungen für Deep Learning Intelligence entwickelt werden.

Mitgründer Andrew Coudounaris sagte, "Unsere hochmoderne Business Intelligence Algorithmentechnologie, die Gesichtserkennung und Detektion vereint und Hand in Hand mit Videoanalytik und Objekterkennung geht, sorgt für Synergieeffekte zwischen Onyx-Cognivas und VSBLTY, einem Unternehmen, das die Zusammenführung von Marketing Intelligence und Sicherheit erfolgreich vorangetrieben hat".

