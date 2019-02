Million Dollar Vegan

Kampagne bietet Papst Franziskus 1 Million Dollar, wenn er zur Fastenzeit vegan lebt, um den Planeten zu retten

Berlin (ots/PRNewswire)

Paul McCartney, Woody Harrelson und viele weitere internationale und deutsche Prominente unterstützen die Kampagne um die 12-jährige Aktivistin Genesis Butler.

Eine internationale Kampagne, die von zahlreichen Prominenten, Umweltschützern und Wissenschaftlern unterstützt wird, gab heute bekannt, dass sie Papst Franziskus dazu aufruft, während der Fastenzeit vegan zu leben, um damit den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Million Dollar Vegan - die Kampagne hinter dem Projekt - bietet eine Million Dollar für eine Wohltätigkeitsorganisation der Wahl von Papst Franziskus, sollte er sich dafür entscheiden, sich während der Fastenzeit rein pflanzlich zu ernähren.

Die Kampagne, die heute zeitgleich auf fünf Kontinenten startet, möchte die Aufmerksamkeit auf die verheerenden Auswirkungen der industriellen Tierhaltung lenken. Die Nutztierhaltung hat größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als die Kraftstoff-Emissionen des gesamten weltweiten Transportsektors zusammen; sie ist eine Hauptursache von Abholzung und Artensterben und verursacht das Leiden von Milliarden von Tieren. Dies alles sind Themen, zu denen sich Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si' von 2015 geäußert hat.

In einem offenen Brief an den Papst, schreibt die 12-jährige Aktivistin Genesis Butler über die Verbindung von Klimawandel und Umweltverschmutzung, die Ineffizienz der industriellen Tierhaltung, und wie sie zu Welthunger, Artensterben und dem Leiden der Nutztiere beiträgt.

"Nutztierhaltung verursacht großes Leiden und stellt einen der Hauptgründe für Klimawandel, Entwaldung sowie Artenverlust dar", erklärt Butler. "Wenn wir Ernten an Tiere verfüttern, die von Menschen verzehrt werden könnten, ist das hochgradig verschwenderisch. Angesichts einer stark wachsenden Weltbevölkerung können wir es uns nicht erlauben, verschwenderisch zu sein."

Jede Person, die sich während der 40-tägigen Fastenzeit vegan ernährt, spart Emissionen ein, die in ihrer Größenordnung einem Flug von London nach Berlin entsprechen. Würde weltweit jeder Mensch mitmachen, entspräche das den jährlichen CO2-Emissionen ganz Deutschlands.*

Butler bat um ein Treffen mit Papst Franziskus, um die in ihrem Schreiben dargelegten Anliegen zu besprechen.

"Wir starten diese absichtlich gewagte, ja freche Kampagne, um die führenden Persönlichkeiten dieser Welt aus ihrer Gleichgültigkeit aufzurütteln", so Matthew Glover, Leiter von Million Dollar Vegan. "Sie haben die Beweise für den Schaden, der den Menschen und dem Planeten durch die industrielle Tierhaltung zugefügt wird, zu lange ignoriert. Wir sind dankbar, dass sich Papst Franziskus zu diesen Themen geäußert hat und bitten ihn deshalb, sich während der Fastenzeit vegan zu ernähren und ein Beispiel dafür zu sein, wie jeder von uns Werte wie Mitgefühl und Fürsorge mit seinem Tun in Einklang bringen kann."

Million Dollar Vegan ermutigt Menschen weltweit während der Fastenzeit eine vegane Ernährung auszuprobieren und hat ein Veganes Starterkit entwickelt, das kostenlos unter www.MillionDollarVegan.com heruntergeladen werden kann. Dort gibt es auch eine Petition, die Papst Franziskus bittet, sich der Kampagne anzuschließen.

* Berechnungen von Dr. Joseph Poore, Oxford University

Unterstützer von Million Dollar Vegan

Paul McCartney, Nena, Moby, Alexandra Neldel, Woody Harrelson, Emma Schweiger, Mena Suvari, Tim Bengel, Timo Hildebrand, Dr. Mark Benecke, Benjamin Zephaniah, Nadine Warmuth, Evanna Lynch, Caro Cult, Captain Paul Watson, Niko Rittenau, Dr. Joseph Poore (University of Oxford), Dr. Neal Barnard, MdEP Stefan Eck, Dr. Caldwell Esselstyn und viele mehr.

Die vollständige Pressemitteilung sowie der offene Brief, Bilder und Videos sind hier erhältlich.

