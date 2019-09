Belcan, LLC

Belcan akquiriert Lagoni Engineering

Erweiterung des Beratungs- und Cybersicherheitsangebots von Belcan in Europa

Belcan, LLC ("Belcan"), ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Zulieferkette, Fachpersonalbeschaffung und Informationstechnologie (IT) für die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Industrie und Regierungsdienste, gab heute die Übernahme von Lagoni Engineering ("Lagoni" oder "das Unternehmen") bekannt, einem in London ansässigen multidisziplinären Beratungsunternehmen und technischen Dienstleister mit Schwerpunkt Energiewirtschaft.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Belcan ist ein Portfoliounternehmen von AE Industrial Partners, LP ("AEI"), einer Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierungsdienstleistungen, Energieerzeugung und Spezialindustrie spezialisiert hat.

Das aktuelle Angebot von Lagoni umfasst Ingenieur- und Beratungsleistungen in den Bereichen technische Sicherheit, Steuerung und Automatisierung, Betriebstechnik und Cybersicherheit für eine breite Palette von Unternehmen der Energiewirtschaft. Das Dienstleistungsangebot des Unternehmens deckt den gesamten Lebenszyklus von Anlagen ab, einschließlich Konzeptdesign, FEED, Detailplanung, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Stilllegung. Lagoni ist bekannt für seine innovativen Lösungen und hat sich zu einem Experten auf dem Gebiet der Entwicklung von operativen Technologien für Cybersicherheit und digitalen Lösungen entwickelt. Thomas Olsen, Gründer und Managing Director von Lagoni, wird eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung dieser Fähigkeiten in den bestehenden Industrien von Lagoni und den etablierten Märkten von Belcan spielen.

"Die Übernahme von Lagoni hilft Belcan beim Aufbau seines Beratungsgeschäfts in Großbritannien. Gleichzeitig werden neue Cyber- und Digitallösungen hinzugefügt, um die wichtigsten Anforderungen der fokussierten Branchen von Belcan zu erfüllen", sagte Keith Matthews, President von Belcan Consulting Services. "Wir begrüßen das innovative Team von Thomas und Lagoni und glauben, dass ihre Leidenschaft für die Entwicklung kreativer Kundenlösungen hervorragend zu unserer Unternehmenskultur passen wird."

"Die bestehenden Dienstleistungen von Belcan ergänzen das Angebot von Lagoni perfekt, und wir glauben, dass wir mit der Unterstützung und den Beziehungen von Belcan und AE Industrial unser Geschäft ausbauen und neue Kunden auf der ganzen Welt erreichen können", sagte Herr Olsen.

"Belcan baut seine globale Präsenz weiter aus und stärkt sein Serviceangebot", sagte Lance Kwasniewski, CEO von Belcan. "Diese gezielte Akquisition wird den Wert für unsere bestehenden Kunden steigern und gleichzeitig wichtige skalierbare Funktionen hinzufügen."

Mishcon de Reya LLP diente als Rechtsberater und PricewaterhouseCoopers LLP als Finanzberater für Belcan. Russell-Cooke LLP war als Rechtsberater für Lagoni tätig.

Informationen zu Belcan

Belcan, LLC ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Zulieferkette, Fachpersonalbeschaffung und Informationstechnologie (IT) für Kunden aus den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil und Industrie sowie Regierung. Belcan entwickelt bessere Ergebnisse für seine Kunden - von Triebwerken, Flugzeugzellen und Luftfahrtelektronik bis hin zu schweren Fahrzeugen, Autos und Cybersicherheit - und verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz, um Lösungen anzubieten, die anpassungsfähig, integriert und wertschöpfend sind. Belcan genießt seit 60 Jahren das Vertrauen seiner Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.belcan.com.

Informationen zu Lagoni Engineering

Lagoni mit Sitz in London, Großbritannien, ist ein multidisziplinärer technischer Dienstleister, der Ingenieur- und Projektmanagement, Betriebstechnik (OT) und Cybersicherheit, technische Sicherheit und Beratungsdienstleistungen anbietet, die den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen abdecken. Das im Jahr 2008 gegründete Unternehmen hat eine Kultur der Innovation und der qualitativ hochwertigen Lösungen für komplexe Probleme geprägt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.lagoni.co.uk.

Informationen zu AE Industrial Partners

AE Industrial Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierungsdienstleistungen, Energieerzeugung und spezialisierte Industrien spezialisiert hat. AE Industrial Partners investiert in marktführende Unternehmen, die von unserer Betriebserfahrung, unseren fundierten Branchenkenntnissen und Beziehungen in unseren Zielmärkten profitieren können. Erfahren Sie mehr unter www.aeroequity.com.

