Vakrangee bietet ab jetzt auch digitale Online-Dienste an

- Dadurch hat sich das Unternehmen zu einer einzigartigen O2O ("Online to Offline")-Plattform weiterentwickelt, wobei es ab jetzt Unterstützung sowohl über die mehr als 10.000 physischen Kendra-Stores als auch den digitalen Online-Service gibt

- Erster digitaler Telemedizin-Dienst (vHealth by Aetna, einem Unternehmen der CVS Pharmacy Group und ein Fortune 500 Unternehmen)

Vakrangee hat seine digitale Online-Plattform für die Bereitstellung von bequemen Online-Diensten von zu Hause aus auf den Markt gebracht. Diese ist zusätzlich zu dem wachsenden physischen Netzwerk von Vakrangee-Filialen, das zur Omni-Präsenz des Unternehmens beiträgt, d. h. physisch und online, verfügbar.

Das Unternehmen hat diesen Übergang mit der Einführung digitaler Telemedizin-Dienste eingeleitet (vHealth by Aetna, einem Unternehmen der CVS Pharmacy Group und ein Fortune 500-Unternehmen). Das Unternehmen plant, in Zukunft noch mehr Dienste über diese Plattform anzubieten. Vor dem Hintergrund der Pandemie können die Verbraucher jetzt das komplette Gesundheitspaket bequem von zu Hause aus kaufen. Das Gesundheitspaket umfasst Funktionen wie unbegrenzte telemedizinische Fachkonsultation in verschiedenen Sprachen, Einrichtungen für Blutuntersuchungen zu Hause, Medikamentengutscheine und Rabattgutscheine in mehr als 16.500 Partnerkrankenhäusern. Außerdem können sie sich in der nächstgelegenen digitalen Vakrangee-Niederlassung (Kendra) Unterstützung holen.

Dinesh Nandwana, CEO von MD & Group, Vakrangee Ltd., erklärte dazu: "Wir freuen uns, den Start unserer digitalen Vakrangee-Kendra bekannt zu geben. In diesen entscheidenden Zeiten hat die Bedeutung des Omni-Kanals exponentiell zugenommen, und die Einführung der digitalen Kendra-Services von Vakrangee wird den Menschen dabei helfen, die wesentlichen Dienste von zu Hause in Anspruch zu nehmen und ihnen damit das Leben leichter machen. "

Einführung telemedizinischer Dienste über die digitale Vakrangee-Kendra

Vakrangee freut sich, ein komplettes Gesundheitspaket zu präsentieren: vHealth by Aetna, ein sehr lukratives Angebot, das für alle von der Pandemie betroffenen Personen von Vorteil ist.

Die mehr als 10.000 Vakrangee-Kendras von Vakrangee stehen zur Verfügung, um die wichtigsten wesentlichen Dienstleistungen zu erbringen und somit der indischen Bevölkerung zu dienen. 80 % unserer Verkaufsstellen befinden sich in ländlichen Gebieten Indiens (Tier 4, 5 und 6), was dem am schlechtesten versorgten und ärmsten Teil der Bevölkerung zugute kommt.

Informationen zu Vakrangee Limited(BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)

Vakrangee ist ein einzigartiges technologiegesteuertes Unternehmen, das sich auf den Aufbau des größten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der Letzten Meile in Indien konzentriert, um Bank- und Finanzdienstleistungen in Echtzeit, Geldautomaten, Versicherungen, E-Governance, E-Commerce und Logistikdienste für die nicht bedienten ländlichen Märkte bereitzustellen. (www.vakrangee.in)

