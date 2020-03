Vakrangee Limited

Vakrangee revolutioniert Gesundheitswesen im ländlichen Raum durch Einführung der telemedizinischen Dienste vHealth by Aetna (ein CVS-Gesundheitsunternehmen) in den Vakrangee Nextgen Kendras

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

- Telefon oder Videosprechstunden mit den angestellten Hausärzten von vHealth können den Bedarf an Vor-Ort-Sprechstunden um über 70 % reduzieren

- Unter den gegebenen Umständen, die stark durch die COVID-19-Pandemie geprägt sind, bietet das System Zugang zu professioneller medizinischer Beratung und qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung in einer Zeit, in der Regierungen und Gesundheitsbehörden zu sozialer Distanz raten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen

Vakrangee Limited führt über sein Netzwerk der Vakrangee Kendras den hausärztlichen Service vHealth by Aetna ein. vHealth ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des CVS-Gesundheitsunternehmens Aetna Inc., einem weltweit führenden Gesundheitsdienstleister (Fortune 8-Unternehmen).

vHealth konzentriert sich auf klinische Exzellenz, den wirksamen Einsatz digitaler Technologien sowie auf ein umfangreiches Netzwerk an Partnern im Gesundheitswesen, um Gesundheitskontrollen, Bluttests und Apothekendienste bereitstellen zu können.

Dr. med. Dinesh Nandwana, Group CEO von Vakrangee Ltd., kommentierte die Partnerschaft: "Wir freuen uns, für unsere Kunden in unterversorgten ländlichen Regionen die kostengünstigen telemedizinischen Dienste von vHealth einzuführen. Durch das Angebot kann Patienten in ländlichen Gebieten eine völlig neue Erfahrung mit Ärzten geboten werden, die ihren Anliegen mit offenen Ohren gegenübertreten und virtuelle Beratung bieten."

"Darüber hinaus werden wir durch vHealths Partnernetzwerk Blutproben zu Hause entnehmen und Medikamente bis direkt vor die Haustür liefern können. Durch diese Partnerschaft konnten wir den Umfang des Serviceangebots unserer Nextgen Kendras erweitern und sie zur zentralen Anlaufstelle für sämtliche Kundenbedürfnisse werden lassen."

Dr. med. Damian Delaney von Aetna India kommentierte die Partnerschaft: "vHealth by Aetna hat sich dazu verpflichtet, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in ganz Indien zugänglich zu machen. Wir sind hocherfreut, uns gemeinsam mit Vakrangee auf diese wichtige Reise begeben zu dürfen. Unsere Partnerschaft wird uns dabei unterstützen, unsere Präsenz weit über Stadtzentren hinaus bis hin zu den ländlichsten Regionen Indiens zu erweitern. Primäre Gesundheitsversorgung spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf die Entwicklung und das Wachstum dieser Gebiete."

