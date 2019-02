Der Fall Relotius und die Folgen für den Journalismus || Mediensalon am 6.2.2019 in Berlin

#mekolab

VERANSTALTUNGSREIHE MEDIENSALON

Der Fall Relotius und die Folgen für die Glaubwürdigkeit des Journalismus

Auswirkungen des Skandals um ver- und gefälschte Reportagen beim »Spiegel«

Ort: taz, Friedrichstraße 21, 10969 Berlin Zeit: 6. Februar 2019, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Fake News und Manipulation: Welche Macht und Funktion haben Medien heute? Beim ersten »Mediensalon« im Jahr 2019 diskutieren Journalisten am 6. Februar ab 19 Uhr die Auswirkungen des »Falls Claas Relotius« auf die Medienlandschaft. Über 50 Texte und Reportagen mit verfälschten oder teils frei erfundenen Inhalten veröffentlichte das Magazin »Spiegel«. Kontrollmechanismen wie die gepriesene »Spiegel-Dokumentation« haben mehrfach versagt. Der »Fall Claas Relotius« hat das Vertrauen der Bürger*innen in den Journalismus heftig erschüttert. In einer Zeit, in der Medien mit Auflagenverlusten kämpfen und ihnen der Status als »vierte Gewalt« durch »Lügenpresse«-Vorwürfe streitig gemacht wird, sind die Folgen gravierend.

Doch der Betrugsfall betrifft nicht nur den »Spiegel«, sondern die gesamte Medienlandschaft. Wie können Medien wirksame und konstruktive Selbstkritik üben? Wie wird ein Klima erreicht, so dass journalistische Grundsätze wie Gründlichkeit und Wahrhaftigkeit im Vordergrund stehen? Inwiefern birgt der »Falls Claas Relotius« trotz beschädigten Ansehens auch eine Chance zur Katharsis für die gesamte Branche?

Die Diskussionsrunde moderiert Tina Groll, Redakteurin bei ZEIT ONLINE, mit folgenden Teilnehmern:

- Katharina Dodel Redakteurin Drehscheibe - Brigitte Fehrle u.a. langjährige Chefredakteurin Berliner Zeitung - Karsten Kammholz FUNKE Zentralredaktion Berlin, Chefreporter, Mitglied der Chefredaktion - Alina Leimbach Redakteurin neues deutschland - Bascha Mika Chefredakteurin Frankfurter Rundschau - Dr. Hajo Schumacher freier Journalist und Autor, Kolumnist der Berliner Morgenpost - Holger Stark DIE ZEIT Ressortleitung Investigativ, Mitglied der Chefredaktion

Interessierte können sich kostenfrei für den »Mediensalon« am 6. Februar 2019 anmelden unter https://mediensalon-2019-02a.eventbrite.de

DAS AUFÜHRLICHE PROGRAMM:

- ab 18.30 Uhr Ankommen in der taz

- 19.00 Uhr Begrüßung Christoph Nitz meko factory - Werkstatt für Medienkompetenz gemeinnützige GmbH und Mitglied des Vorstands Deutscher Journalistenverband DJV Berlin e.V.

- 19.05 Uhr Grußwort und Einführung Peter Freitag Stellvertretender Vorsitzender der Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di, Redakteur Rheinische Redaktionsgemeinschaft (RRG) von Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnische Rundschau

- 19.15 Uhr Podium Katharina Dodel Redakteurin Drehscheibe Brigitte Fehrle u.a. langjährige Chefredakteurin Berliner Zeitung Karsten Kammholz FUNKE Zentralredaktion Berlin, Chefreporter, Mitglied der Chefredaktion Alina Leimbach Redakteurin neues deutschland Bascha Mika Chefredakteurin Frankfurter Rundschau Dr. Hajo Schumacher freier Journalist und Autor, Kolumnist der Berliner Morgenpost Holger Stark DIE ZEIT Ressortleitung Investigativ, Mitglied der Chefredaktion

Moderation: Tina Groll Redakteurin bei ZEIT ONLINE in Berlin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

- 20.45 Uhr Debatte

- 21 Uhr Networking und Ausklang

#Mediensalon und #Medienwerkstatt sind Veranstaltungen der meko factory - Werkstatt für Medienkompetenz gemeinnützige GmbH #mekolab in Kooperation mit der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion dju in ver.di, dem Deutschen Journalistenverband DJV Berlin e.V., dem Vodafone Institut, Landau Media und anderen.

Medienpartner: »M - Menschen Machen Medien«

