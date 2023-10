P&G | Gillette

Vigantolvit - Jetzt in neuer Darreichungsform Vitamin D3 Öl

Die Vitamin D-Versorgung in Deutschland ist nicht optimal, wie eine Studie zeigt. 56 % der Erwachsenen weisen einen unzureichenden Vitamin-D-Spiegel auf.[1] Dennoch ergreift nur ein geringer Teil der Bevölkerung Maßnahmen, um den eigenen Vitamin-D-Speicher zu füllen, um aktiv einer unzureichenden Versorgung vorzubeugen.

Basierend auf aktuellen Erkenntnissen und Erfahrungswerten zeigt sich, dass die konsequente und stabile Aufrechterhaltung eines gesunden Vitamin-D-Spiegels eine tägliche Zufuhr von Vitamin D erfordert, um einen konstanten Spiegel sicherzustellen.

In Deutschland verzichten 2,6 Millionen Menschen auf eine Vitamin-D-Supplementierung weil sie keine Tabletten einnehmen möchten[2]. Darüber hinaus wünschen sich 30% der Verwender und Nichtverwender ein Vitamin-D-Produkt, das sich für die ganze Familie eignet.[2]

Um die Anwenderfreundlichkeit zu erhöhen hat Vigantolvit, Marktführer für Vitmamin-D- Produkte[3], eine neue Form mit anpassbarer Dosierung eingeführt, die für Kinder ab 4 Jahren und für die ganze Familie geeignet ist.

"Wir bei Vigantolvit sind bestrebt, die Verbraucher in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Durch dieses tiefe Kundenverständnis wurde uns schnell klar, dass es für die Kategorie einen neuen Ansatz braucht, um eine hohe Anwenderakzeptanz zu sichern. Mit der neuen Vitamin D3 Öl Form bietet Vigantolvit eine flexible Dosierung, die für die ganze Familie konzipiert wurde. So liefert ein Produkt jedem die Möglichkeit eine tägliche Dosis Vitamin D, den Vorlieben entsprechend, zu supplementieren." Amanda Duvoisin, P&G Senior Director Brand & E- Commerce, Healthcare, Deutschland & Österreich

NEUE Darreichungsform mit anpassbarer Dosierung für jeden Bedarf - Vigantolvit Vitamin D3 Öl

Vitamin D3 in Olivenöl, 500 I.E. pro Tropfen

Anwenderfreundlich durch anpassbare Dosierung

306 Tropfen pro Flasche

Frei von zugesetzten Farb- oder Aromastoffen

Frei von Alkohol und Zucker

Gluten- und Laktosefrei

Entwickelt für den einfachen Gebrauch zuhause oderunterwegs

Wie wirkt Vigantolvit Vitamin D3 Öl

Unterstützt die normale Funktion des Immunsystems*

Unterstützt die Knochengesundheit*

Unterstützt die Erhaltung der normalen Muskelfunktion*

Wie wird Vigantolvit Vitamin D3 Öl angewendet

Kinder zwischen vier und zehn Jahren: 2 Tropfen pro Tag

Erwachsene und Kinder ab elf Jahren: 4 Tropfen pro Tag (Die tägliche Einnahme von Vitamin D3 2000 I.E. hilft, einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel zu erreichen und aufrechtzuerhalten[4])

Senioren: 8 Tropfen pro Tag

Das neue Vigantolvit D3 Öl ist auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Konsumenten abgestimmt und vereinfacht die individuelle Supplementierung. Es bietet eine flexible Alternative zu dem auf Kapseln und Tabletten fokussierten Portfolio.

Wem ist Vigantolvit Vitamin D3 Öl zu empfehlen

Verbraucher, die eine anpassbare Dosierung wünschen

Verbraucher, die keine Tabletten nehmen möchten

Verbraucher mit besonderen Ernährungsbedürfnissen

Verfügbarkeit: Die neue Vigantolvit Vitamin D3 Öl Form ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

Mehr Informationen über das neue Vigantolvit Vitamin D3 Öl finden Sie unter vigantolvit.de.

Über Procter & Gamble: Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Disclaimer: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

*Vitamin D trägt zur normalen Funktion des Immunsystems sowie zur Erhaltung normaler Knochen und einer normalen Muskelfunktion bei.

[1] Robert Koch Institut, Antworten des RKI auf haufig gestellte Fragen zu VitaminD, 2019; https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Vitamin_D/Vitamin_D_FAQ-Liste.html (aufgerufen am 04.10.2021). Adults with levels < 50nmol/L.

[2] TOLUNA Vitamin D survey in Poland and Germany n=400, March 2022 *nonusers

[3] IQVIA Global OTC Insights, CHC 04E1 VITAMINS A,D; Germany Sales Volume by Manufacturer for the MAT June 2022 reflecting estimates of real-world activity.

[4] HUANG and YOU . Personalise vitamin D3 using physiologically based pharmacokinetic modelling. CPT Pharmacometrics Syst. Pharmacol. 2021;10:723-734.

