Dr. Kaschny HealthCare GmbH

Einladung: Presse-Event zur Präsentation der ersten Zahncreme in Deutschland mit Koffein!

Bad Homburg (ots)

YUZ ist nicht nur Oralcare. YUZ ist nicht nur Lifestyle. YUZ ist anders!

Die neue Premiummarke mit dem Gepard hat die Schatzkammer des Orients geöffnet, um eine Innovation auf Basis der Traditionellen Persischen Medizin zu entwickeln. Eine Neuheit, die den Puls der Mundpflege beschleunigen wird!

Denn "YUZ energy boost" macht Zähneputzen zu viel mehr als Zähneputzen. Die erste Zahncreme mit Koffein in Deutschland für den ultimativen "Hallo-Wach-Kick" schafft ein neues Lebensgefühl - morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Ausgehen. Die tägliche Mundpflege wird zum körperlichen Erlebnis, das die Sinne weckt!

Medienvertreter erfahren alles rund um Marke und Produkt auf dem großen

YUZ Presse-Event am 28. Februar 2019 ab 11:00 Uhr im "Haus am Dom", Domplatz 3 in 60311 Frankfurt am Main

Zur Anmeldung und für weitere Informationen über Inhalt und Ablauf der Veranstaltung nutzen Sie bitte den angegebenen Pressekontakt.

