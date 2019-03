PASSUR Aerospace, Inc.

Aeromexico schließt Vertrag mit PASSUR Aerospace für die Integrated Suite Of Traffic Management Solutions von PASSUR ab

Stamford, Connecticut (ots/PRNewswire)

Der Schwerpunkt zur Unterstützung der Wachstumspläne von Aeromexico liegt dabei auf der Knotenpunktoptimierung, Ausfallsicherheit und Termintreue.

PASSUR® Aerospace, Inc. (OTC: PSSR), ein weltweit führender Anbieter von digitaler operativer Exzellenz, schloss kürzlich einen Vertrag mit Aeromexico zur Implementierung der Funktionalität der Hauptsuite von PASSUR zur Optimierung des Luftverkehrsmanagement ab. Dies ist eine der langfristigen strategischen Investitionen von Aeromexico in das Wachstum seines Hauptknotenpunkts.

Die wichtigsten Ziele von Aeromexico sind eine Kapazitätssteigerung des internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt (MEX), um das wachsende Verkehrsaufkommen mit weniger Verzögerungen und Überlastung zu bewältigen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Betriebskosten zu verringern. Außerdem sollen Termintreue, Pünktlichkeit und Zeitplangenauigkeit verbessert, die Kapazität erweitert und der Auslastungsgrad der Flugzeuge erhöht werden.

PASSUR implementiert hierfür eine Vielzahl der Kernelemente seiner PASSUR Integrated Traffic Management (PITM)-Plattform, deren ursprüngliche US-Konfiguration speziell für Kunden in Kanada, Westeuropa und nun auch Lateinamerika angepasst wurde. Folgende PASSUR-Funktionen in Form von Software, Betriebskonzepten und Best-Practices-Schulungen werden geliefert:

- Fortschrittliche Trajektorienvorhersage - Erweiterung der Flughafenkapazität - Prognosetools für Nachfrage und Kapazität - Kollaborative Managementprogramme für den Flughafen-Bodenverkehr

"Ein berechenbarer und zuverlässiger An- und Abflugverkehr am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt ist eine Grundvoraussetzung für unser Ziel, die Position des Flughafens als dominanter Knotenpunkt in der Hemisphäre und von Aeromexico als führende Fluggesellschaft zu erhalten und zu stärken", sagt Alejandro Contreras Campos, Senior Vice President des internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt für Aeromexico. "Wir investieren in PASSUR, weil wir überzeugt sind, dass wir - in Zusammenarbeit mit unseren wichtigsten Stakeholdern - ein Vorreiter im Bereich der Innovation sein müssen, um unserer Fluglinie und unserem Hauptknotenpunkt eine weltweite Führungsposition in Bezug auf Leistung und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern."

"PASSUR freut sich, Aeromexico als unseren ersten Geschäftspartner in Lateinamerika begrüßen zu dürfen, denn wir sind intensiv bemüht, unsere PASSUR-Lösungen weltweit zur Anwendung zu bringen", sagt Niels Steenstrup, Chief Commercial Officer bei PASSUR Aerospace. "Wir erwarten eine solide Partnerschaft, die zu erheblichen und messbaren Gewinnen in der betrieblichen, finanziellen und Kundenserviceleistung für Aeromexico und seine Stakeholder führen wird."

Die Lösungen von PASSUR werden auf einer webbasierten gemeinsamen Betriebsplattform bereitgestellt und schließen alle wichtigen Stakeholder für den Flughafen MEX ein, darunter SENEAM (Mexikos Flugsicherungsorganisation/Fluglotsen) und den Flughafenbetreiber AICM (Aeropuerto Internacional de la Cuidad México). Die Lösungen von PASSUR bilden ein Kernelement für die künftig geplante Implementierung eines A-CDM-Systems (Airport Collaborative Decision Making) für den Flughafen MEX.

PASSUR hat es sich zum Ziel gesetzt, die Luftfahrtkapazität weltweit zu steigern, um den aktuellen und künftigen Bedarf für Flugreisen zu decken und gleichzeitig die Notwendigkeit teurer Investitionen in die Infrastruktur zu verringern. Wir können diese Ziele erreichen, indem wir eine digitale kollaborative Plattform bereitstellen, auf der Fluggesellschaften, Flughäfen und Fluglotsen zusammenarbeiten können, um ihren internen Betrieb zu optimieren und Probleme anzugehen, deren Lösung die Freigabe von Daten und Informationen auf einer gemeinsamen Plattform für alle Beteiligten erfordert. Die Analysealgorithmen von PASSUR entnehmen hilfreiche Informationen aus den Daten zur Vorhersage, Verwaltung, und Bewältigung von Beschränkungen am Boden wie in der Luft.

Aeromexico ist bereits die dritte große Fluglinie in der SkyTeam-Allianz (Delta Air Lines, Air France und Aeromexico), die die Plattform von PASSUR verwendet und damit neue Gelegenheiten nutzt, allianzübergreifend Effizienzen, Wachstum und operative Exzellenz zu schaffen.

Informationen zu PASSUR® Aerospace, Inc.

PASSUR Aerospace (OTC: PSSR), ein weltweit führender Anbieter von digitaler operativer Exzellenz, bietet vorausschauende Analysen und Technologien für die Entscheidungsunterstützung in der Luftfahrtindustrie, vor allem zur Verbesserung der operativen Leistung und des Cashflows von Fluggesellschaften und der Flughäfen, auf denen diese tätig sind. Die Informationslösungen von PASSUR Aerospace werden bei den fünf größten nordamerikanischen Fluggesellschaften, bei großen Fluglinien in Europa, bei mehr als 60 Flughafenkunden (und auf den 30 wichtigsten nordamerikanischen Flughäfen), bei über hundert Kunden im Geschäftsflugverkehr und bei der US-Regierung eingesetzt. PASSUR besitzt und betreibt das größte kommerzielle passive Radarnetz der Welt, das Flugzeugpositionen alle 1 bis 4,6 Sekunden aktualisiert. Diese Daten sind in proprietären Datenbank des Unternehmens in Echtzeit zugänglich und PASSUR liefert damit mithilfe seiner branchenführenden, in seinen Produkten enthaltenen Algorithmen und Geschäftslogik zeitnahe und genaue Informationen und Lösungen. PASSUR, Airwayz, NextGen2 und NextGen3 sind Marken oder eingetragene Marken von PASSUR Aerospace, Inc. in the USA. Alle anderen hier angegebenen Unternehmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Inhaber sein. Besuchen Sie die Website von PASSUR Aerospace unter www.passur.com, um die neuesten Informationen über unsere Produkte, Lösungen und Bekanntmachungen zu erfahren.

Informationen über Aeromexico

Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. ist eine Holding-Gesellschaft, deren Tochterunternehmen in Mexiko im Bereich kommerzielle Luftfahrt und Förderung von Passagiertreueprogrammen tätig sind. Aeromexico, die interkontinentale Fluggesellschaft von Mexiko, führt täglich mehr als 600 Flüge aus. Ihr Hauptknotenpunkt befindet sich in Terminal 2 des internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt. Die Fluglinie fliegt 93 Städte auf drei Kontinenten an, darunter 43 Flughäfen in Mexiko, 18 in den USA, 20 in Lateinamerika, 5 in Europa, 4 in Kanada und 3 in Asien.

Zur Flotte der Gruppe gehören 130 Flugzeuge der Modelle Boeing 787 und 737 sowie Embraer 170 und 190 der nächsten Generation. Im Jahr 2012 gab die Fluggesellschaft die bedeutendste Investmentstrategie in der Luftfahrtgeschichte von Mexiko bekannt: den Kauf von 100 Flugzeugen der Marke Boeing, darunter 90 MAX B737-Jets und 10 B787-9 Dreamliner.

Als Gründungsmitglied der SkyTeam-Allianz von Fluggesellschaften bietet Aeromexico seinen Kunden mehr als 1.150 Flugziele in 177 Ländern an, die von den 19 Partnergesellschaften der SkyTeam-Allianz angeflogen werden. Passagiere können die Vorteile von Treueprogrammen nutzen, darunter 750 Premium-Flughafenlounges in der ganzen Welt. Aeromexico bietet außerdem Flüge mit seinen Codeshare-Partnern Delta Air Lines, Avianca, Copa Airlines, EL AL, GOL Linhas Aéreas, Japan Airlines, Jet Airways und WestJet an sowie eine Vielzahl an Flugverbindungen in den USA, Brasilien, Kanada, Mittelamerika, Kolumbien, Indien, Israel und Peru. www.aeromexico.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525544/PASSUR_Aerospace_Logo.jpg

Pressekontakt:

Medienkontakt: Ron Dunsky

SVP International Sales and Marketing

(203) 989-9197 rondunsky@passur.com



oder Investor Relations: Louis J. Petrucelly

SVP & Chief Financial Officer

(203) 622-4086

lpetrucelly@passur.com

Original-Content von: PASSUR Aerospace, Inc., übermittelt durch news aktuell