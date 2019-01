Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT)

SMMT-Bericht: Fahrzeugproduktion im Vereinigten Königreich sinkt 2018 um -9,1 %, aber Exporte bleiben mit 8 von 10 Fahrzeugen auf Rekordniveau

BRITISCHE AUTOMOBILFERTIGUNG (Daten für Dezember und Gesamtjahr 2018)

- Fahrzeugproduktion im Vereinigten Königreich sinkt 2018 um -9,1 % auf 1,52 Millionen Stück, verursacht durch Abschwung im In- und Ausland. - Stückzahlen für britischen und Exportmärkte gehen um -16,3 % bzw. -7,3 % zurück, aber Exportvolumen bleibt mit 8 von 10 Fahrzeugen auf Rekordniveau. - Die Nachfrage in China und der EU ist rückläufig, aber der Markt in Südkorea, Japan und den USA wächst dank starker Nachfrage nach den neuen Premium-Modelllinien der britischen Autobauer.

Wie aus den heute veröffentlichten Zahlen des britischen Autofachverbandes, der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) hervorgeht, war die Fahrzeugproduktion im Vereinigten Königreich 2018 vom Exportgeschäft angetrieben. 81,5 % aller britisch gefertigten Fahrzeuge wurden ins Ausland verkauft, die höchste Quote seit 2012. In dem Jahr wurden 1.237.608 Fahrzeuge für den Export gebaut, die dritthöchste Zahl aller Zeiten.[1]

Insgesamt rollten im Vereinigten Königreich 1.519.440 Fahrzeuge vom Band, gegenüber 2017 ein Rückgang um -9,1 %. Die Exportproduktion ging um moderate -7,3 % zurück, verursacht durch eine Abkühlung des chinesischen und europäischen Markts (Rückgang der Stückzahlen um -24,5 % bzw. -9,6 %). Die Nachfrage in der EU knickte weniger ein als im Vereinigten Königreich, wo in dem Jahr -20,9 % weniger Fahrzeuge aus britischer Produktion angemeldet wurden. Beide Märkte spürten die Folgen des neuen WLTP-Abgasmessverfahrens, was bei manchen Modellen in der zweiten Jahreshälfte zu Lieferengpässen führte.

Einige internationale Märkte verzeichneten eine deutlich höhere Nachfrage nach Fahrzeugen aus britischer Produktion, nachdem die Produktion von verkaufsstarken Modellen, die derzeit nur im Vereinigten Königreich gebaut werden, angezogen wurde. Das Exportgeschäft verbesserte sich mit Japan (+26,0 %), Südkorea (+23,5 %), Russland (+10,3 %) und den USA (+5,3 %). Trotz der rückläufigen Nachfrage in Europa gehören Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien und Spanien weiterhin zu den 10 wichtigsten Exportmärkten für britische Autobauer.

Die EU ist weiterhin der größte britische Handelspartner, die 2018 52,6 % aller Fahrzeugexporte aus dem Vereinigten Königreich abnahm (650.628 Stück). Dagegen stammten 68,4 % aller im Vereinigten Königreich neu zugelassenen Fahrzeuge aus europäischer Produktion. Jeden Tag transportieren mehr als 1.100 Lkw Teile im Wert von ungefähr 34 Millionen £ vom Festland in das Vereinigte Königreich und beliefern dort Fahrzeug- und Motorenwerke. Dies untermauert die Bedeutung des barrierefreien Handels zwischen Großbritannien und Europa.[2]

Ungeachtet der Relevanz dieser Handelsbeziehung muss der freie bilaterale Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und anderen wichtigen Exportmärkten ebenfalls sichergestellt werden. Um die 15,7 % aller britischen Fahrzeugexporte gehen an weltweite Märkte, mit denen das Vereinigte Königreich als EU-Mitglied von gegenseitig nutzbringenden Handelsabkommen profitiert.[3] Es ist zwingend erforderlich, dass diese Abkommen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ihre Gültigkeit behalten; ansonsten werden in diesen Märkten bei sinkender Auswahl die Preise steigen.

Im letzten Jahr ging die Fahrzeugproduktion für den Binnenmarkt um -16,3 % auf 281.832 Stück zurück. Der Markt litt unter der anhaltenden Unsicherheit wegen der Dieselthematik, Änderungen bei Abgasvorschriften sowie schwächelnder Konjunktur und sinkendem Verbrauchervertrauen. Die Investitionen in den Sektor haben sich mit gerade einmal 588,6 Millionen £ gegenüber 2017 fast halbiert (-46,5 %), teilweise erklärbar durch den zyklischen Charakter der Produktentwicklung. Ein weiterer Grund ist aber die Wartehaltung der Wirtschaft hinsichtlich der zukünftigen Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU.[4] Trotz des Abschwungs bleibt das Vereinigte Königreich nach Deutschland der größte europäische Absatzmarkt für Neufahrzeuge und der viertgrößte Fahrzeugproduzent des Kontinents.[5]

Mike Hawes, SMMT Chief Executive, sagte: "Der britische Automobilsektor genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf, gestützt auf eine vielfältige Tradition, eine hochtalentierte Arbeiterschaft und ein breites Spektrum an attraktiven Marken. Die Branche verkauft in die ganze Welt und profitiert von starker Unterstützung seitens der Regierung, einem günstigen Geschäftsklima sowie freien und fairen Handelsabkommen mit der EU und anderen internationalen Märkten."

"Der britische Automobilsektor hat sich bislang gegen den bevorstehenden Brexit behauptet; wir brauchen aber unbedingt wirtschaftliche und politische Sicherheit, um das zukünftige Wachstum und unsere gegenseitig nutzbringenden Handelsbeziehungen zu schützen. Ansonsten werden das Angebotsspektrum und der zukünftige Erfolg leiden."

Die britische Automobilindustrie ist einer der größten Warenexporteure und eine der wirtschaftlichen Säulen des Landes. In der Produktion sind direkt 186.000 Personen beschäftigt, und der unmittelbare Beitrag für die Staatskasse liegt bei 20,2 Milliarden £ pro Jahr. Großbritannien liegt europaweit beim Produktivitätsniveau mit an der Spitze und ist ein wichtiger internationaler Standort für die Entwicklung, Erprobung und Implementierung zukünftiger Mobilitätstechnologien und -dienstleistungen - dank enger Beziehungen zwischen Regierung und Industrie, förderlicher Regulierung und enger Zusammenarbeit mit verwandten Sektoren wie Technologie, Telekommunikation und der Welt der Akademie.

Automobilproduktion Dez. 2017 Dez. 2018 Änderung (%) Lfd. Jahr 2017 Lfd. Jahr 2018 Änderung (%)

Gesamt 100.604 78.106 -22,4 % 1.671.166 1.519.440 -9,1 %

Inland 14.078 13.433 -4,6 % 336.628 281.832 -16,3 %

Export 86.526 64.673 -25,3 % 1.334.538 1.237.608 -7,3 %

Export (%) 86,0 % 82,8 % 79,9 % 81,5 %

Informationen zur SMMT und zur britischen Automobilindustrie

Die Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ist einer der größten und einflussreichsten Wirtschaftsverbände im Vereinigten Königreich. Sie unterstützt die Interessen der britischen Automobilindustrie im In- und Ausland und vertritt eine geschlossene Haltung gegenüber der Regierung, Interessenvertretern und den Medien.

Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Bestandteil der britischen Wirtschaft mit einem Umsatz von 82 Milliarden £ und einem Mehrwert von 20,2 Milliarden £. In der Produktion sind ungefähr 186.000 Personen direkt und im Automobilsektor insgesamt ca. 856.000 Personen beschäftigt. Die Branche trägt 12,8 % zum gesamten Warenexport des Vereinigten Königreichs bei und investiert jedes Jahr 3,65 Milliarden £ in Forschung und Entwicklung. Mehr als 30 Hersteller bauen im Vereinigten Königreich 70 Fahrzeugmodelle, unterstützt von 2.500 Teilezulieferern und einem Weltklasse-Team von Ingenieuren.

Weitere Details zum britischen Automobilwesen finden Sie in der SMMT-Publikation Motor Industry Facts 2018 unter smmt.co.uk/facts18.

