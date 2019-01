American Express Services Europe Ltd.

American Express als Top Employer 2019 ausgezeichnet

Das Top Employers Institute hat heute die Gewinner der Top Employer Auszeichnung bekannt gegeben. American Express gehört in Deutschland erneut zu den ausgezeichneten Unternehmen.

American Express erhält die Auszeichnung Top Employer zum dritten Mal in Folge. "Auf diese Auszeichnung sind wir sehr stolz. Wir wollen unseren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bieten, an dem sie sich entfalten können und dies mit Freude tun", so Country Manager Sonja Scott. "Dafür ist es wichtig, dass wir uns als Arbeitgeber auch selbst immer auf den Prüfstand stellen und Veränderungen vorantreiben. Wir entwickeln das Arbeitsumfeld, die Talentförderung und Benefits immer weiter, um insbesondere für die Generation Millennials ein interessanter Arbeitgeber zu sein."

American Express, mit Sitz in Deutschlands Finanzmetropole Frankfurt, durchlief einen Zertifizierungsprozess, um das Siegel "Top Employer" zu erhalten. Dabei wurden Mitarbeiterangebote in den Kategorien Talentstrategie, Personalplanung, Talentakquisition, Onboarding, Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere und Nachfolgeplanung sowie die Unternehmenskultur untersucht.

Im Rahmen der weltweit durchgeführten Untersuchung erhielten über 1300 Unternehmen in 115 Ländern die Zertifizierung als Top Employer. Mehr über das Top Employers Institute und die Zertifizierung findet man unter www.top-employers.com

