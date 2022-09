Cannamedical Pharma GmbH

Cannamedical Pharma informiert auf der expopharm 2022 über Cannabis

Die Cannamedical Pharma nimmt vom 14.09.2022 bis zum 17.09.2022 mit der Unternehmensgruppe Semdor Pharma an der expopharm in München am Veranstaltungsort Messe München teil. Die expopharm ist Europas Leitmesse für den Apothekenmarkt. Ein Expert:innenteam berät hier alle interessierten Health Care Professionals umfassend über Medizinalcannabis und fördert so die Aufklärung und das Wissen über eine Behandlung mit Cannabinoiden. Der Stand der Semdor Pharma Group befindet sich am Veranstaltungsort Messe München an Stand A2 in Halle C1.

Die pharma-world bildet dabei das pharmazeutisch-wissenschaftliche Herzstück der expopharm. Dort hält der Gesundheitsexperte und Apotheker Tobias Fister am 15.09.2022 um 10:30 Uhr den Vortrag "Medizinalcannabis: Die 10 häufigsten Fragen von Patient:innen an Apotheker:innen - aus dem Leben der Patient:innen".

Über Cannamedical

Die Cannamedical Pharma GmbH ist ein GDP- und GMP-zertifizierter pharmazeutischer Hersteller mit sämtlichen Genehmigungen für den Import, Großhandel und die Freigabe medizinischer Cannabisprodukte auf dem europäischen Markt. Das Unternehmen fokussiert sich darauf, Menschen mit chronischen Krankheiten durch den Import und die Verarbeitung von Cannabisprodukten in ausschließlich höchster Qualität zu helfen und beliefert rund 4.000 Apotheken und klinische Einrichtungen. Neben der Lieferung hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte konzentriert sich Cannamedical darauf, Ärzt:innen, medizinische Fachleute und Apotheker:innen mit wichtigen Informationen zu versorgen. Produktionspartner in der ganzen Welt halten die höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards - die EU-GMP-Richtlinien (European Good Manufacturing Practice) - ein. Als GDP-zertifiziertes (Good Distribution Practice) Unternehmen stellt Cannamedical sicher, dass bei sämtlichen Schritten innerhalb der Lieferkette von Cannamedical auf die guten Vertriebspraktiken geachtet und entsprechende Qualitätsstandards erfüllt werden. Die Cannamedical Pharma GmbH wurde 2016 von David Henn gegründet, hat ihren Hauptsitz in Köln sowie eine Niederlassung in Großbritannien. Seit 2021 ist das Unternehmen Teil der Semdor Pharma Group - eine der führenden Pharmagruppen in Europa, die sich auf Betäubungsmittel und medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Weitere Informationen unter www.cannamedical.com

