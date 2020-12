Cannamedical Pharma GmbH

Medizin ohne Zusatzstoffe für Patienten mit chronischen Beschwerden

Cannamedical® Pharma bringt Vollspektrum-Cannabisextrakt mit höchster Gesamtwirkstoffmenge auf den deutschen Markt

KölnKöln (ots)

Das Bewusstsein der Menschen für natürliche und reine Produkte wächst und pflanzliche Präparate ohne künstliche Zusatzstoffe sind auf dem Vormarsch. Dieser Trend ist längst auch in der Pharmabranche angekommen. Bei den sogenannten Clean Meds handelt es sich um Medizin ohne Zusatzstoffe. "Das wachsende Ökologiebewusstsein und die Erwartung der Menschen, den eigenen Körper mit möglichst vielen natürlichen und gesunden Produkten zu versorgen, spielt in der Medizin eine wichtige Rolle" so David Henn, Gründer des Branchenführers Cannamedical®.

Der natürliche Cannamedical® Hybrid Cannabisextakt THC25:CBD25 enthält mit 25 mg/mL THC und 25 mg/mL CBD bei 25 mL Füllmenge (PZN 13903554) die höchste Gesamtwirkstoffmenge und liefert gleichzeitig das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in dieser Produktkategorie. Neben THC und CBD enthält der Vollspektrum-Extrakt weitere Cannabinoide sowie verschiedene Terpene und stellt Patienten somit das volle Wirkspektrum der Cannabispflanze zur Verfügung. Damit setzt der Extrakt eine neue Benchmark in der Pharmabranche.

Der verschreibungspflichtige Vollspektrum-Extrakt mit ausgeglichenem Wirkstoffverhältnis kann insbesondere bei der Behandlung chronischer Schmerzen oder Muskelkrämpfen, bei Multipler Sklerose eingesetzt werden. Die orale Darreichungsform begünstigt den Aufbau eines konstanten und langanhaltenden Wirkstoffspiegels und ermöglicht somit eine lange Wirkdauer. Die beigefügte Dosierpipette ermöglicht den Patienten eine sehr genaue Einnahme, die sich einfach und diskret in ihren Alltag integrieren lässt.

Die Cannamedical® Pharma zählt zu den Pionieren der jungen europäischen Cannabisindustrie und gehört in Europa mittlerweile zu den führenden pharmazeutischen Anbietern mit Genehmigungen für den Import, den Großhandel und die Freigabe medizinischer Cannabisprodukte. Mit dem innovativen und derzeit einzigartigen Vollspektrum-Cannabisextrakt in der Wirkstoffstärke setzt das Unternehmen seine Mission fort, mit hochwertigen medizinischen Produkten innovative Therapiemöglichkeiten zu schaffen, um Patienten bestmöglich zu versorgen.

Über Cannamedical®

Die Cannamedical® Pharma GmbH ist ein GDP und GMP zertifizierter pharmazeutischer Hersteller mit sämtlichen Genehmigungen für den Import, den Großhandel und die Freigabe medizinischer Cannabisprodukte auf dem europäischen Markt. Wir haben uns dazu verpflichtet, Ärzte, medizinische Fachleute und Apotheker aufzuklären und ihnen dadurch zu helfen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Cannamedical fokussiert sich darauf, Menschen mit chronischen Krankheiten durch den Import und die Verarbeitung von Cannabisprodukten ausschließlich höchster Qualität zu helfen, und beliefert rund 3.000 Apotheken und klinische Einrichtungen. Neben der Lieferung hochwertigster medizinischer Cannabisprodukte konzentriert sich Cannamedical darauf, medizinische Fachleute und Kundendienstexperten mit wichtigen Informationen zu versorgen. Unsere Produktionspartner in der ganzen Welt halten die höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards - die EU-GMP-Richtlinien (European Good Manufacturing Practice) - ein. Als GDP-zertifiziertes (Good Distribution Practice) Unternehmen ist die gesamte Lieferkette von Cannamedical garantiert, von der landwirtschaftlichen Erzeugung bis hin zur Apotheke. Die Cannamedical® Pharma GmbH wurde 2016 von David Henn gegründet und beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter in Köln. Darüber hinaus unterhält Cannamedical Niederlassungen in Kanada und Großbritannien. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.cannamedical.com.

