Tourismusverband Ostbayern e.V.

Perfekt für den goldenen Herbst: Die Niederbayerntour

Die Stadt-Land-Fluss-Radroute par excellence quer durch Niederbayern

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Sonnenverwöhnte Herbsttage sind ein Geschenk des Himmels. Was liegt also näher als auf eine Tour zu gehen, die sich ganz dem Motto "himmlisch radfahren" verschrieben hat. Die Niederbayerntour führt in sieben Etappen genussvoll von Passau nach Regensburg oder umgekehrt. Aber nicht nur der Donau entlang, sondern südlich davon auf 244 Kilometern quer durch das Bayerische Golf- und Thermenland. Geeignet ist die steigungsarme Tour für Genussradler und sportliche Fahrer, für E-Biker und Familien mit Kindern, Naturfreunde, Kulturliebhaber und für Fans der regionalen Braukunst und Biergartenkultur.

Perfekte Kombination von Kultur und Natur

Die Flussradwege an Vils, Isar, und Großer Laber wirken entspannend und beschaulich. Gleichzeitig strotzt die Streckenführung nur so vor Superlativen. Die Niederbayerntour führt die Radfahrer zur größten Kirchenorgel der Welt nach Passau, zur schönsten Marienkirche Bayerns nach Aldersbach, zum UNESCO-Welterbe Regensburg und durch Europas größte Anbaugebiete für Hopfen in der Hallertau und Einlegegurken im Dingolfinger Land. Die Thermalbäder Bad Abbach und Bad Gögging sind bestens geeignet für einen Ausruhtag. Auf der Strecke laden Aussichtsplätze, Naturreservate, Klosterkirchen und Biergärten zu einer Pause ein.

Die Niederbayerntour lenkt die Radfahrer bequem zu den touristischen und kulturellen Leuchttürmen Niederbayerns. Die komfortablen Wege und die umsichtig erarbeitete Streckenführung erfüllen sämtliche Qualitätskriterien für eine Auszeichnung durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Doch das ist nicht alles: Begleitend zur Niederbayerntour wurde ein weitläufiges Netz an Erlebnisrunden ausgeschildert. So erschließen sich den Radfahrern auf 1.000 Kilometern 13 Städte und fünf Flüsse. Die Etappenziele der Niederbayerntour von Passau aus sind Vilshofen an der Donau, Eichendorf, Dingolfing, Landshut, Rohr in Niederbayern, Kloster Weltenburg und Regensburg.

Informationen und Prospekte:

Sehenswürdigkeiten entlang der Radwege, Informationen zu den Radetappen, Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten, die kostenlose Freizeitkarte des Bayerischen Golf- und Thermenlands, GPX-Tracks und vieles mehr gibt es auf: www.bayerisches-thermenland.de.

Original-Content von: Tourismusverband Ostbayern e.V., übermittelt durch news aktuell