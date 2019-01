True Flip

True Flip stellt Mining Factory vor, ein Spiel mit Krypto-Thema und Plasmatron-Bonus

Willemstad, Curaçao (ots/PRNewswire)

Mining Factory ist ein High-End-Videoglücksspiel mit einzigartigen Features und reibungslosem Gameplay.

Lernen Sie Henry den Rochen kennen, ein alter Hase, der sich schwer an die digitale Welt gewöhnt. Henry würde am liebsten alles beim Alten belassen, doch neue Zeiten erfordern neue Regeln. Ergriffen vom Bitcoin-Rausch, verwandelte Henry eine seiner vielen Fabriken in eine Mining-Farm. Ein entzückender Roboter namens Chain hilft ihm dabei, Plasmatron für mehr Mining-Power aufzufüllen.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/808848/True_Flip.jpg )

Mining Factory ist ein hochvolatiles Videoautomatenspiel mit 27 Gewinnlinien, erweiterter Jokerfunktion, Freispielen und einem akkumulativen Plasmatron-Bonus. RTP ist 96,1 % und der maximale Gewinn ist das 16.200-Fache des Münzwerts.

Neben einer topaktuellen Optik verfügt Mining Factory über ein responsives Design basierend auf HTML 5 und lässt sich problemlos auf einer großen Auswahl von Geräten spielen.

"Mit seinem fesselnden Gameplay und besonderen Merkmalen ist Mining Factory eine ausgezeichnete Ergänzung zu unseren erfolgreichen Markteinführungen aus dem Jahr 2018. Wir freuen uns, dieses wichtige Produkt zu präsentieren, das vollständig von unserem internen Team konzipiert und entwickelt wurde." - Konstantin Katsev, CMO von True Flip.

Typ: Glücksspielaut omat Maximalgewinn: 16.200x RTP: 96,1 % Volatilität: hoch Responsives Design: ja Mobil: HTML5 Sprachen: 10+

Über True Flip

True Flip ist ein iGaming-Anbieter, der mehrere Spiele herausgebracht hat, und weitere Spiele befinden sich in der Entwicklung. Die Spiele kombinieren einzigartige Handelsstränge mit authentischer Optik und bieten abwechslungsreiches Gameplay und Risikostufen. Die Produkte werden entwickelt für einfache Business-to-Business-Integrationen und Folgeservices.

