Symbiont erhält 20 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde

Symbiont.io Inc. gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt, um das Wachstum als marktführende Blockchain-Plattform für globale Finanzmärkte weiter auszubauen. Die Runde wurde geleitet von Nasdaq Ventures unter Teilnahme von zusätzlichen neuen Investoren, darunter Galaxy Digital, Citi, Raptor Group und andere.

"Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde können wir die geplanten Investitionen in unsere Plattform und in unser Team beschleunigen", sagte CEO und Mitgründer von Symbiont Mark Smith. "Mit unserer Erfahrungen im Bereich der Finanzmärkte und Blockchain-Technologien profitieren unsere wichtigsten Partner, darunter Vanguard, Lewis Ranieri sowie NASDAQ, von der Entwicklung neuer Anwendungen für Assembly, unsere Unternehmensblockchain und Smart-Contract-Plattform. Assembly bietet neuen Teilnehmern die Möglichkeit, in den digitalen Asset-Markt einzusteigen und stellt bestehenden Teilnehmern eine überlegene Infrastruktur zur Verfügung, auf der zukünftige Finanzmärkte aufgebaut werden können."

Symbiont nutzt diese Finanzierungsrunde, um die Implementierung in mehreren Branchen des vertikalen Marktes zu beschleunigen, unter anderem im Datenmanagement und in den Bereichen Hypotheken, privates Beteiligungskapital und Konsortialkredite. Zusätzlich zur Investition wird Nasdaq neue Geschäftsmöglichkeiten in Bezug auf die Nutzung der Unternehmensblockchain und Smart-Contract-Plattform von Symbiont,Assembly(TM), mit bestehenden und neuen Kunden, die auf der Suche nach Smart-Contract- und Tokenisierungslösungen sind, ausloten.

"Wir setzen uns dafür ein, innovative Technologien zu entwickeln und in diese zu investieren, um unsere zukünftige Markt-Infrastruktur auszubauen, die von mehr als 100 Marktplätzen weltweit genutzt wird", sagte Gary Offner, Leiter von Nasdaq Ventures. "Mit unserer Investition werden wir auch die Unternehmensblockchain und die Smart-Contract-Plattform von Symbiont in unser Nasdaq Financial Framework integrieren. Wir freuen uns darüber, diesen wichtigen, wachsenden Bereich zugunsten der Schaffung einzigartiger institutioneller Anwendungen auf dem Gebiet der Blockchain-Technologien unterstützen zu können."

Assembly, das autonom ohne zentrale Autorität arbeitet, ermöglicht es Finanzinstituten, den Peer-to-Peer-Charakter ihrer Transaktionen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig von den Vorteilen einer gemeinsamen Datenbank mit durchgängigem Datenschutz zu profitieren. Die Partner und Kunden von Symbiont nutzen Assembly, um die nächste Welle einer finanziellen Infrastruktur aufzubauen, ohne die Kontrolle über ihre Daten oder ihre direkten Kundenbeziehungen zu verlieren. Gemeinsam hofft man darauf, eine Infrastruktur mit mehr Effizienz, Transparenz und Sicherheit sowohl für die Finanzdienstleistungsbranche als auch für Endbenutzer zu kreieren.

"Die Technologie und Plattform von Symbiont sind für eine Vielzahl von Anwendungen innerhalb und außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche konzipiert. Wir sind vom Symbiont-Team beeindruckt und davon, wie proaktiv die Mitarbeiter mit unterschiedlichen führenden Finanzinstituten zusammenarbeiten. Wir freuen uns, die nächste Wachstumsphase von Symbiont gemeinsam mit Firmen wie Nasdaq und Citi zu unterstützen", sagte Greg Wasserman, Co-Head of Principal Investing bei Galaxy Digital.

Symbiont wurde im Rahmen dieser Transaktion von Robert Odell von Odell Girton Siegel LLC vertreten.

Informationen zu Symbiont

Symbiont ist Entwickler der marktführenden Plattform für institutionelle Anwendungen im Bereich der Blockchain-Technologie. Mit Smart Contracts von Symbiont bleiben komplexe Instrumente in einem wirklich dezentralen, unternehmensübergreifenden Blockchain-Netzwerk mit durchgängigem Datenschutz während ihres gesamten Lebenszyklus erhalten. Institutionen arbeiten mit Symbiont, um neue Geschäftsfelder zu entwickeln, Transparenz zu fördern, ihr Risiko zu minimieren und Kosten einzusparen. Branchenführer wie Citi, Nasdaq, Ranieri und Vanguard haben sich für eine Partnerschaft mit Symbiont entschieden. Symbiont mit Hauptsitz in New York City ist ein Finanztechnologieunternehmen, das von einem Expertenteam für Kapitalmärkte und Blockchain-Technologien gegründet wurde.

