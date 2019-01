Altares

Luc Querton zum CEO der Altares-Unternehmensgruppe ernannt

Die Altares-Unternehmensgruppe, die Expertin für Unternehmensdaten, hat die Ernennung von Luc Querton zum CEO mit Wirkung vom 4. Januar 2019 bekannt gegeben. So stößt er gerade zu einem Zeitpunkt zu Altares, da sich die Unternehmensgruppe, unterstützt von ihrem Anteilseigner Naxicap, zu einem bedeutenden Akteur im Bereich technologischer Lösungen für die Datenanreicherung entwickelt. Eric Aveillan von Naxicap erklärte: "Unter Luc Quertons Führung wird Altares seine technologischen Innovationen erheblich ankurbeln, um mit Änderungen auf seinen angestammten Märkten Schritt zu halten und neue Angebote für neue Segmente und Regionen einzuführen." Luc Querton bringt für Altares seine Erfahrungen in der Entwicklung und Integration von Technologieunternehmen mit. "Das Humankapital und Innovationspotential von Altares stellen fantastische Entwicklungstreiber dar. Ich freue mich sehr, meine Dienste unseren Mitarbeitern, unseren geschätzten Kunden und unseren langjährigen Partnern, darunter Dun & Bradstreet, zur Verfügung zu stellen", sagte er.

Luc Querton ist 48 Jahre alt, verfügt über die belgische Staatsbürgerschaft und lebt bereits seit zwanzig Jahren in Frankreich. Er verfügt über einen Wissens- und Erfahrungshintergrund in neuen Technologien, den er insbesondere in den letzten fünfzehn Jahren im Sektor Finanzdienstleistungen erwerben konnte. Vor der Aufnahme seiner Tätigkeit für die Altares-Unternehmensgruppe konnte er bereits auf eine erfolgreiche Laufbahn bei IBM, Business Objects/SAP, Unisys, NetEconomy/Fiserv und zuletzt auch als CEO bei Fircosoft (einem RELX-Unternehmen) zurückblicken.

Über Altares - http://www.altares.com - http://blog.altares.com/

Als Experte für Unternehmensdaten sammelt, strukturiert, analysiert und verbessert Altares B2B-Daten, lässt sie zu "intelligenten" Daten werden und erleichtert die Entscheidungsfindung der höheren und operativen Führungskräfte von Unternehmen. Die Unternehmensgruppe bietet Fachwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Daten.

Altares ist in Frankreich, in den Benelux-Ländern und Nordafrika der exklusive Partner von Dun & Bradstreet, dem weltweit führenden internationalen B2B-Informationsnetzwerk, sowie der Partner der Wahl für Unternehmenskunden, den größeren Mittelstand und KMU, denen die Unternehmensgruppe einen beispiellosen Zugang zu Datenbanken mit über 300 Millionen Unternehmen in 220 Ländern bietet.

Über Naxicap Partners

Als eines der führenden Private-Equity-Unternehmen in Frankreich verwaltet Naxicap Partners - eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers* - ein Vermögen in Höhe von 3,2 Milliarden EUR. Als engagierter, verantwortungsbewusster Investor baut Naxicap Partners solide, konstruktive Partnerschaften mit Unternehmern auf, um zur erfolgreichen Umsetzung ihrer Projekte beizutragen. Für Naxicap Partners sind in fünf regionalen Niederlassungen insgesamt 35 Investmentexperten tätig: in Paris, Lyon, Toulouse, Nantes und Frankfurt am Main.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.naxicap.fr/en

Über Natixis Investment Managers*

Natixis Investment Managers bietet Finanzfachleuten bessere Einblicke für den Portfolioaufbau. Mithilfe des Expertenwissens unserer 27 spezialisierten Investmentmanager weltweit sowie unseres Ansatzes Active Thinking[SM] stellen wir proaktive Lösungen bereit, mit denen Kunden auf allen Märkten ihre Zielsetzungen besser erreichen können. Natixis zählt zu den weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaften[1] mit mehr als 1 Billion $ verwaltetem Vermögen[2] (verwaltetes Vermögen in Höhe von 861 Milliarden EUR). Natixis Investment Managers verfügt über Hauptsitze in Paris und Boston und ist ein Tochterunternehmen von Natixis. Das an der Pariser Börse notierte Unternehmen Natixis ist ein Tochterunternehmen von BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe in Frankreich. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter im.natixis.com/de/home | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers. Zu Natixis Investment Managers gehören sämtliche Investmentmanagement- und Vertriebsgesellschaften, die Natixis Distribution, L.P., und Natixis Investment Managers S.A. angeschlossen sind. Natixis Distribution, L.P., ist ein zweckgebundener Broker-Dealer sowie eine Vertriebsstelle für verschiedene registrierte Investmentunternehmen, für die Beratungsdienste von verbundenen Unternehmen der Natixis Investment Managers erbracht werden. Bereitgestellt von Natixis Investment Managers UK Limited, das von der britischen Finanzaufsichtsbehörde "Financial Conduct Authority" autorisiert und reguliert wird (Registrierungsnummer 190258).

Eingetragener Geschäftssitz: Natixis Investment Managers UK Limited, One Carter Lane, London, EC4V 5ER, Großbritannien.

[1] Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2017 stufte Natixis Investment Managers (ehemals Natixis Global Asset Management) als den fünfzehntgrößten Vermögensmanager der Welt ein, basierend auf dem verwalteten Vermögen zum 31. Dezember 2016.

[2]Der Nettoinventarwert gilt zum 30. September 2018; das angegebene verwaltete Vermögen ("AUM") kann nominale Vermögenswerte, betreute Vermögenswerte, Bruttovermögenswerte und sonstige Arten von nicht-reguliertem AUM umfassen.

