Arria NLG erwirbt Boost Sport AI, um das Branchenportfolio zu erweitern und das personalisierte, datengesteuerte Sporterlebnis neu zu definieren

Morristown, N.j. und Seattle

Partnerschaft zwischen NLG-Innovator und proprietärem Datenanalyseunternehmen treibt Akquisition voran; kombiniert die Leistung und Integration von Daten, Video, Spieler-Tracking und NLG, um die Sportindustrie von der Leistung bis zu Medien, Sportbüchern und E-Commerce zu bedienen.

Arria NLG, ein führender Anbieter von Natural Language Generation (NLG)-Technologie, gab heute die Übernahme von Boost Sport AI bekannt, dessen firmeneigene Technologie Datenanalyse und Computer Vision nutzt, um Sportleistungen zu automatisieren und digitales Storytelling in Medien, Wetten und E-Commerce zu ermöglichen.

Boost unterstützt Marken bei der Erstellung hochgradig personalisierter digitaler Inhalte in großem Umfang, indem es live kontextbezogene Erkenntnisse über die wichtigsten digitalen Medienkanäle verbreitet. Die Plattform ergänzt Arrias bestehende NLG-Technologie und erweitert das Produktangebot von Arria im Bereich der Sportmedien und -inhalte.

Im Mai 2021 schlossen die beiden Unternehmen eine strategische Allianz für eine Plattform für künstliche Intelligenz (KI), die es den Autoren von Inhalten ermöglicht, datengesteuerte Sportberichte zu erstellen und bereitzustellen. Nach erfolgreichen Programmen mit mehreren Medienunternehmen unterbreitete Arria ein Angebot zum Kauf von Boost, um das Wachstum in diesen und anderen Geschäftsbereichen zu beschleunigen.

"Die Kombination der branchenführenden NLG-Technologien von Arria mit der hochmodernen Plattform von Boost wird globale Marken und ihre Kunden, die nach einzigartigen Inhalten suchen, die ihre Leidenschaft für Sport befriedigen, begeistern", sagte Sharon Daniels, CEO von Arria NLG. "Mit Boost an Bord ist Arria nun in der Lage, intelligente Technologie und ein interaktives Erlebnis zu kombinieren, um das Engagement der Fans zu steigern."

Boost liefert analytische und KI-gesteuerte Inhalte in den Sportarten Basketball, Global Football und American Football (weitere Sportarten werden in Kürze angekündigt). In der kommenden NCAA-Basketballsaison wird Boost mit 25 Schulen zusammenarbeiten, darunter die UCLA, die University of Florida und die Arizona State University. Zu den kürzlich unterzeichneten Universitäten gehören Louisville, Minnesota und West Virginia. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich ein Sponsoring mit Rising Coaches abgeschlossen, einer nationalen Organisation, die sich auf Gemeinschaft, Partnerschaften und die Entwicklung von Basketballtrainern aller Ebenen konzentriert.

"Die erfolgreichsten Sportfranchises sind immer auf der Suche nach einem Vorteil", so Mustafa Abdul-Hamid, CEO von Boost. "Wir sehen das immer wieder bei Arria. Sie verfügen nicht nur über umfangreiche Erfahrungen in der NLG-Branche, sondern setzen sich auch unermüdlich für Innovationen durch neue Produkte, visionäre Partnerschaften und unübertroffene Kundenbeziehungen ein, die sich auf die Vermenschlichung von Datenerzählungen konzentrieren."

Wichtig ist, dass diese Transaktion auch das intellektuelle Kapital von Arria stärkt und das erfolgreiche Modell des Erwerbs von Fachwissen untermauert. Als ehemaliger Profi-Basketballspieler, der für die Bruins in zwei Final Four-Teams spielte, bringt Abdul-Hamid eine einzigartige Mischung aus technologischem Know-how und sportlicher Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Nach seinen Erfolgen an der UCLA spielte Abdul-Hamid als Profi-Basketballer in ganz Europa - unter anderem in Serbien, Slowenien, Frankreich und Deutschland. Er erwarb einen Master in Internationaler Politik an der Stanford University und einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung in Global Studies und Communication Studies an der UCLA. Abdul-Hamid gründete zuvor My90, ein Unternehmen für Transparenz- und Rechenschaftssoftware für öffentliche Sicherheitsbehörden und Gemeinden, das von Axon Enterprise übernommen wurde. Außerdem ist er als Dozent an der University of Washington iSchool tätig, wo er Produktdesign und Lösungen für Informationsprobleme lehrt.

Zum Führungsteam von Boost gehören neben Abdul-Hamid auch Inga Nakhmanson, Chief Technology Officer, eine technische Unternehmerin mit Erfahrung in der Skalierung und dem Verkauf einer Nischen-Social-Media-Website mit 7 Millionen Nutzern und dem Aufbau von Teams in den Bereichen Technik, KI und Computervision; Jorge Costa, Director of Analytics, der zuvor die Forschung und Entwicklung bei den Detroit Pistons leitete und für das Datenteam der NBA tätig war; und Tim Mitchell, Senior VP of Marketing, eine ehemalige Führungskraft bei NIKE mit umfassender Erfahrung im Bereich Sportlizenzen (NBA, NFL, NCAA, Global Football).

Über Arria NLG Arria NLG (www.arria.com) ist weltweit führend auf dem Gebiet der Generierung natürlicher Sprache (NLG), einer Form der künstlichen Intelligenz, die Erkenntnisse aus komplexen Datenquellen extrahiert und diese in natürlicher Sprache kommuniziert. Die Arria NLG-Plattform wird in zahlreichen Branchen und Anwendungsfällen eingesetzt.

Über Boost Sport AI Boost Sport AI (https://boostsport.ai/) ist eine proprietäre Technologieplattform, die Computer Vision, Datenanalyse und NLG nutzt, um personalisierte, skalierbare Sportanwendungen zu erstellen, die von Trainern und Scouts sowie von Medien und Sportwetten genutzt werden. Für weitere Informationen über Arria Boost, registrieren Sie sich für ein exklusives Webinar.

