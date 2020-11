Arria NLG

Arria NLG gibt neue Erweiterung mit "intelligenten gesprochenen Erklärungen" für Power-BI-dashboards bekannt - jetzt verfügbar auf Microsoft AppSource

Die neueste Erweiterung bietet sofortig (ohne Code) nutzbare, natürlich gesprochene Erklärungen, damit man wichtige Erkenntnisse basierend auf allen visuellen Darstellungen und zugrundeliegenden Daten des Dashboards schnell identifizieren, verstehen, kommunizieren und in Handlungen umsetzen kann.

Arria NLG gab heute eine leistungsstarke neue Version von Arria for Power BI bekannt, die eine Erweiterung besitzt, die jedem Nutzer von Microsoft Power BI intelligente Erklärungen in natürlicher Spracherzeugung (NLG) bietet.

Bisher mussten sich die Power-BI-Dashboard-Ersteller mit einem ärgerlichen Problem auseinandersetzen: Während Sie in der Lage waren, wunderschöne, datengestützte visuelle Dashboards zu erstellen, wurde der volle Wert aller zugrundeliegenden Daten in der Regel nicht offengelegt und einige der wichtigsten Erkenntnisse wurden oft übersehen und konnten nur durch eine Reihe von tiefgehenden Drill-downs gefunden werden. Betrachter werfen häufig nur einen Blick auf die Bilder und treffen Entscheidungen, ohne alle Fakten zu kennen. Darüber hinaus sind Dashboard-Betrachter im gesamten Unternehmen nicht immer konsistent in ihrer Fähigkeit, die präsentierten Informationen zu verstehen und zu interpretieren, was riskant sein kann.

Laut Gartner "haben BI-Plattformen durch die Visualisierung von Daten in interaktiven Dashboards bedeutende Fortschritte gemacht ... Visualisierungen verdecken jedoch oft, was für die Daten von Bedeutung ist, und vielen Benutzern fehlt die Fähigkeit, statistisch signifikante visuelle Einblicke vollständig zu interpretieren. Mit der Hinzufügung von NLG präsentieren erweiterte Analyseplattformen automatisch eine schriftliche oder gesprochene kontextbasierte Erzählung oder Erklärung der aus den Daten gezogenen Erkenntnisse. Neben der Visualisierung informiert diese den Nutzer darüber, was für ihn am wichtigsten ist, damit er angemessen auf die Daten reagieren kann."

Verbesserte Entscheidungsfindung mit besser verständlichen Dashboards

Mit Arria for Power BI haben Dashboard-Benutzer das Beste aus beiden Welten - Visualisierungen, unterstützt durch Erklärungen der Daten in natürlicher Sprache. Neben den intelligenten gesprochenen Erklärungen von Arria erhalten die Betrachter der Dashboards im gesamten Unternehmen zudem klare, schriftliche Zusammenfassungen von Dateneinblicken. Kritische Erkenntnisse, die in den Daten enthalten sind, werden jetzt sofort entdeckt, analysiert und in natürlicher Sprache kommuniziert (bei Bedarf in nahezu Echtzeit) - was zu einem sofortigen Datenverständnis und einer schnellen Umsetzung der wichtigsten Erkenntnisse beiträgt. Die Betrachter müssen sich nicht mehr bemühen, die Geschichte herauszufinden, die Graphen, Diagramme und Tabellen zu vermitteln versuchen.

Die NLG-Technologie von Arria kombiniert auf einzigartige Weise fortschrittliche Analysen mit branchenführender Linguistik, um sofort intelligenteste, sofort einsatzbereite gesprochenen Erklärungen zu geben, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Die Benutzer wählen die Länge der gesprochenen Erklärung, von Zusammenfassungen der obersten Zeile bis hin zu Erzählungen, die in die Tiefe gehen und erklären "was, warum und was als nächstes kommt".

Die Erweiterung Arria for Power ist auf Microsoft AppSource oder direkt von Arria erhältlich.

Sharon Daniels, CEO von Arria NLG, beschreibt die Vorteile für die Nutzer: "Arria geht die Herausforderung an, Zeit und Ressourcen zu investieren, um Datenberge zu durchsuchen, um die bedeutendsten Erkenntnisse zu finden, die die größten Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse und die betriebliche Effizienz haben können. Die KI-Fähigkeiten von Arria bringen diese wichtigen Erkenntnisse sofort an die Oberfläche."

Als Beispiel bietet Arria eine Galerie mit interaktiven Power-BI-Muster-Dashboards, die den Wert demonstrieren, den Sie erhalten können, indem Sie kontextualisierte schriftliche Zusammenfassungen zur Unterstützung der Visualisierungen am Dashboard hinzufügen.

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich dieses Einführungsvideo an oder laden Sie ein Datenblatt herunter.

Über Arria NLG

Arria ist der weltweit führende Anbieter von NLG-Technologie (natürliche Spracherzeugung). Arria-Software repliziert den menschlichen Prozess der fachkundigen Analyse und Kommunikation von Dateneinsichten. Arria wandelt Datenmengen mit Maschinengeschwindigkeit und in großem Maßstab in dynamisch geschriebene oder gesprochene Erklärungen um, indem es den Daten die Kraft der Sprache verleiht. Arria bietet vorinstallierte NLG-Apps sowie die Möglichkeit, Ihre eigenen Projekte zu erstellen und anzupassen. Arria bietet Lösungen für mehrere vertikale Branchen.

