Arria NLG

Arria und Eagle Investment Systems geben strategische Partnerschaft bekannt, über die Investmentmanager mit Natural Language Generation (NLG), einer Software-Art für Künstliche Intelligenz, ausgestattet werden sollen

New York (ots/PRNewswire)

Arria NLG und Eagle Investment Systems, ein BNY Mellon-Unternehmen, kündigten heute eine strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen an, in deren Rahmen die Verfahrensautomatisierung unter Verwendung moderner NLG-Technologie (Natural Language Generation) vorangebracht werden soll.

Dank dieser Allianz erhalten Eagle-Kunden Zugang zu den NLG-Kapazitäten von Arria, die wiederum direkt mit dem Produktangebot von Eagle verbunden sein werden. Die Arria-Plattform kann bestimmen, welche Fakten wichtig sind, und dann automatisierte Einblicke in Echtzeit und Narrative in einer einfachen, leicht verständlichen Sprache erzeugen. Das kann zu einer schnelleren Entscheidungsfindung führen, zumal Anwender Ergebnisse sehen, auf die sie ansonsten hätten verzichten müssen bzw. die sie möglicherweise missverstanden hätten. Außerdem führt es zu einer größeren Konsistenz im Hinblick darauf, wie Ergebnisse im gesamten Unternehmen interpretiert und kommuniziert werden.

"Wir sind gespannt darauf, unseren Kunden Zugang zu den NLG-Kapazitäten von Arria bieten zu können, was sehr hilfreich bei der Analyse von Daten sein wird, die auf der Eagle-Plattform gespeichert sind", sagte Joel Kornblum, Global Head des Bereichs Strategic Alliances bei Eagle."Wir arbeiten mit Arria zusammen, um Kapazitäten für das Portfolio-Management, die Portfolio-Analyse und die Leistungsmessung aufzubauen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, möglicherweise den Zeitaufwand zu reduzieren, den sie betreiben müssen, um ihre personalisierten Zusammenfassungen und Berichte zu erstellen."

Jay DeWalt, Chief Operating Officer von Arria, sagte dazu: "Diese Technologie verändert alles, insbesondere im Bereich Finanzdienstleistungen. 'Fund Commentary'-Berichte, für die man normalerweise Stunden braucht, kann man jetzt fast in Echtzeit abliefern. Dass die NLG-Technologie nun auch Teil des Allianzprogramms von Eagle ist, zeigt den Grad der Kommerzialisierung im Hinblick auf Unterstützungsleistungen für Kunden und Unternehmen bei der effizienten Bereitstellung von überzeugenden Einblicken und dem Verständnis, das sich aus ihrem reichen Datenschatz ergibt. Damit lassen sich schneller die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und bessere Entscheidungen treffen. Zudem können interne und externe Analyse- und Berichtsaufgaben zunehmen automatisiert werden."

In jedem Betrieb werden Daten gesammelt, damit man für das Unternehmen bessere Entscheidungen treffen kann. Die NLG-Technologie von Arria wandelt Daten in verständliche Informationen um, mit denen die einzelnen Interessengruppen im Betrieb leichter verstehen, worum es geht, und dann entsprechend aktiv werden können. Die Informationen werden so genau und unverzerrt, aber auch schnell bereitgestellt, dass sich das ohne die Fortschritte bei der Künstlichen Intelligenz kaum denken ließe, und die Verfahrensautomatisierung ist ab sofort über Arria NLG weltweit für den Geschäftsbetrieb verfügbar.

Wenn Sie ein typisches Beispiel erleben möchten, wie ein unmittelbar erzeugtes NLG-Narrativ von Arria nachvollziehbare Einblicke in eine Investmentanalyse bieten, schauen Sie sich bitte dieses Video an >

Informationen zu Arria

Arria NLG ist das international führende Unternehmen im Bereich Natural Language Generation (NLG), einer Software-Form für Künstliche Intelligenz, die darauf spezialisiert ist, Erkenntnisse aus komplexen Datenquellen zu extrahieren und diese Informationen in natürlicher Sprache zu kommunizieren (d. h. als ob sie von einem Menschen geschrieben oder gesprochen werden). Zusätzliche Informationen sind verfügbar unter www.arria.com.

Informationen zu Eagle Investment Systems

Eagle setzt sich dafür ein, Finanzunternehmen weltweit dabei zu unterstützen, ihr Vermögen auf effiziente Weise zu steigern, indem es ihnen seine innovative Portfoliomanagement-Suite von Lösungen für das Datenmanagement, die Investmentbuchhaltung und die Performancemessung über seine sichere private Cloud Eagle ACCESS(SM) bereitstellt. Eagle implementiert bewährte Lösungen und Dienstleistungen, die operative Effizienzgewinne erzielen und dabei helfen, Komplexität und Risiken zu verringern. Eagle Investment Systems LLC ist eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon. Weitere Informationen sind unter http://www.eagleinvsys.com verfügbar oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Eagleinvsys.

Pressekontakt:

von:

Arria NLG

Lyndsee Manna,

Senior Vice President Geschäftsentwicklung und Partnerschaften

E-Mail: lyndsee.manna@arria.com

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/818631/Fund_Commentary_Arria_NLG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/329543/Arria_NLG_Logo.jpg

Original-Content von: Arria NLG, übermittelt durch news aktuell