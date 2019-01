Arria NLG

Nächster Fortschritt bei Business Intelligence Dashboards: Entscheidungsträger erhalten umsetzbare Daten in Echtzeit mit Arrias fortschrittlicher Natural Language Generation

Entscheidungsträger kämpfen darum, einen stetig wachsenden, endlosen Datenstrom sinnvoll zu nutzen, und aus diesem Grund gehören im Jahr 2019 fortschrittlichste Dashboards, automatisiertes Berichtswesen und erweiterte Analysefunktionen zu den besten strategischen Maßnahmen für Organisationen.

Der zentrale technologische Durchbruch, der diese Maßnahmen flankiert, ist die Ergänzung durch Natural Language Generation (NLG) zum derzeitigen Dashboard-Angebot für Business Intelligence (BI). NLG ist eine Form von künstlicher Intelligenz, basierend auf moderner Computerlinguistik und Algorithmen, die rohe Datenmengen automatisch in geschriebene (oder gesprochene) Worte so umwandelt, als ob sie von einem menschlichen Fachexperten verfasst worden wären.

Arria NLG, das international führende Unternehmen für KI-basierte NLG-Technologie, freut sich, die Veröffentlichung seines NLG Studio für BI 2.0 mitzuteilen. Mit dieser Möglichkeit können Datenanalysten BI-Dashboards schaffen, die einfacher und schneller zu interpretieren sind, indem fachkundige Narrative aus dem gesamten Datensatz sofort erzeugt werden, die dann die visuellen Informationen auf ihren BI-Dashboards begleiten.

Diese jüngste Einführung ist eine NLG-Erweiterung für BI-Plattformen, die den Anwendern von BI jetzt die Fähigkeit verschafft, in ihren Dashboards weit über die Visualisierungsmöglichkeiten allein hinauszugehen. NLG Studio für BI verbindet sich direkt mit der bestehenden BI-Plattform des Anwenders und nutzt eigene mehrdimensionale Modelle, um ALLE Dateneingaben im Dashboard (nicht nur die Daten in angezeigten Visualisierungen) zu analysieren, die kritischen Fakten zu bestimmen und unmittelbar Erkenntnisse, Zusammenfassungen und Berichte in Echtzeit und in klarer und leicht verständlicher Sprache zu erzeugen. Video >

Im Ergebnis führt dies zu schnelleren, besser informierten Entscheidungen, da Entscheidungsträger nunmehr den gesamten Datensatz begreifen können und Erkenntnisse mithilfe natürlicher, menschlicher Sprache gewinnen, die andernfalls in den Visualisierungen übersehen oder missverstanden worden wären. Die Narrative in natürlicher Sprache erhöhen die Abstimmung über die gesamte Organisation hinweg, wie Ergebnisse und andere Fakten interpretiert und kommuniziert werden.

Ein weiterer entscheidender Durchbruch von Arrias NLG Studio für BI liegt darin, dass es sofort einsatzbereite Lösungen beinhaltet, die vom Anwender - sei es ein Einsteiger oder Experte - vollständig angepasst werden können. Die NLG-Technologie wird von bewährten, regelgebundenen Linguistikfähigkeiten und einer Softwarearchitektur angetrieben, die Arria selbst nutzt, um NLG-Systeme der Unternehmensklasse für seine weltweiten Kunden aufzubauen.

Anwender können schnell personalisierte Narrative generieren, die auf ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind, oder ihre eigenen, komplett benutzerdefinierten Narrative für spezifische Anwendungsfälle erstellen. Die daraus resultierenden Dashboards, einschließlich Visualisierung und Narrativ, können automatisch in PowerPoint, Word und RTF exportiert werden, wobei das Narrativ im neuen Format bearbeitet werden kann.

Sharon Daniels, Vorsitzende und CEO von Arria, erläutert: "NLG-gestützte mehrdimensionale Narrative sind jetzt die bahnbrechende Veränderung, die Visualisierungen vor Jahren waren. Das Problem von Big Data wurde teilweise mit der Entwicklung der BI-Dashboards angegangen. Während Visualisierungen ein Bild zeichnen, stellen sie jedoch nicht das Gesamtbild dar. Eine Visualisierung ist nur eine teilweise Wiedergabe aller Informationen, die ein Dashboard beinhaltet. Visualisierungen spiegeln nicht die vollständige Geschichte wider."

"Die Daten, von denen diese Visualisierungen innerhalb des Dashboards gespeist werden, enthalten häufig noch nicht erschlossene Informationen und Erkenntnisse. Bis heute ist vieles davon den wichtigen Entscheidungsträgern verborgen geblieben. Mit der Ergänzung von NLG treiben BI-Dashboards den Fortschritt in der Informationsbereitstellung voran. Unternehmen sind nun in der Lage, zu weit niedrigeren Kosten zu skalieren und neue Maßstäbe zu setzen. Fachkenntnis wird letztendlich demokratisiert. Die Fähigkeit, nahezu in Echtzeit auf wichtige Informationen zuzugreifen, die so kommuniziert werden, als ob sie vom Top-Analysten des Unternehmens unvoreingenommen geschrieben worden seien - und zwar in einer NLG-Schreibgeschwindigkeit, die wirklich Erstaunen weckt - mit dieser Fähigkeit wird durch Technologie das gesamte Spielfeld verändert. Das ist auch, was Kunden fordern: umfassende Informationen, schnellere Schlussfolgerungen und bessere Entscheidungsfindung. Die Kraft der Sprache vom Geist in die Maschine zu bringen ändert auf fundamentale Weise die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren."

Arrias NLG Studio für BI 2.0 ist für renommierte BI-Plattformen erhältlich, unter anderem für Microsoft Power BI, Tableau, Qlik Sense und MicroStrategy.

Informationen zu Arria

Arria NLG ist das international führende Unternehmen im Bereich Natural Language Generation (NLG), einer Software-Form für künstliche Intelligenz die darauf spezialisiert ist, Erkenntnisse aus komplexen Datenquellen zu extrahieren und diese Informationen in natürlicher Sprache zu kommunizieren (d. h. als ob sie von einem Menschen geschrieben oder gesprochen werden). Arrias Technologie schafft Mehrwert, wo immer Narrative oder Berichte auf Abruf erforderlich sind, sei es bei Finanzanalysen und im Berichtswesen, bei Business Intelligence Dashboards oder Seite an Seite mit anderen kognitiven Technologien wie Dialogsystemen und virtuellen Assistenten. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.arria.com.

