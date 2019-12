EdgeConneX

EdgeConneX bringt Private Cloud Connectivity-Lösungen nach München

München (ots/PRNewswire)

EdgeConneX bietet Verbindungen zu Microsoft Azure ExpressRoute, um Performance-Herausforderungen zu lösen, indem es "Cloud Access to the Edge" und lokal zu Münchner Unternehmen bringt

EdgeConneX®, ein Pioneer für Edge-Rechenzentren hat es Kunden in Deutschland gerade erleichtert, sich mit dem Azure ExpressRoute-Service in seinem Munich Edge Data Center® zu verbinden. Azure ExpressRoute ermöglicht Benutzern private Verbindungen zwischen ihren IT-Implementierungen und den globalen Rechenzentren von Microsoft. Die carrierneutrale Einrichtung EdgeConneX München fungiert jetzt als Direct Edge Cloud-On-Ramp-Knoten, die es Kunden ermöglichen, sichere, skalierbare und kostengünstige Verbindungen zu Microsoft-Services, darunter Microsoft Office 365 und Microsoft Dynamics 365, herzustellen.

"Historisch gesehen mussten sich lokale Unternehmen in München für eine direkte, private Anbindung an Microsoft Azure an den nächsten Cloud-On-Ramp-Knoten in Frankfurt anschließen, der über 400 km entfernt ist", so Phillip Marangella, Chief Marketing Officer bei EdgeConneX. "Dies wirkte sich auf die Kosten, die Leistung und die Zuverlässigkeit der Anwendungen aus, was letztlich zu einer begrenzten Nutzung von Cloud-Services führte. Durch den lokalen Zugriff der Kunden auf die Cloud in München über Azure ExpressRoute bei EdgeConneX können sie alle Vorteile der Cloud mit einer sicheren, dedizierten und lokalen Zugangslösung nutzen, die gleichzeitig die Leistung optimiert und Kosten senkt."

Ross Ortega, Partner Program Manager, Microsoft Azure Networking bei der Microsoft Corp., meinte dazu: "Verwaltbarkeit und Netzwerkleistung sind oft die größten Hindernisse für Cloud-Akzeptanz oder Migrationen. Durch Microsoft Azure ExpressRoute-Sites wie die im EdgeConneX Münchener Rechenzentrum tragen wir dazu bei, die Leistung und Benutzerfreundlichkeit für lokale Unternehmen zu verbessern, die auf Cloud-Anwendungen, -Inhalte oder -Dienste im globalen Microsoft-Netzwerk zugreifen."

Mit dem neuen Azure ExpressRoute-Standort in München können Kunden, die sich bereits im lokalen EdgeConneX-Rechenzentrum befinden, eine einfache Querverbindung bestellen, um privat auf alle über die globale Azure-Plattform verfügbaren Microsoft Cloud-Services zugzugreifen. Alle anderen Unternehmen im Großraum München können sich auch mit dem lokalen Azure ExpressRoute-Standort verbinden, indem sie die verschiedenen Metro-Ethernet-Lösungen ihrer lokalen Carrier nutzen, um sich wieder mit dem EdgeConneX-Rechenzentrum oder anderen ExpressRoute-Partnern in Verbindung zu setzen, die Konnektivität zum Standort München anbieten.

Informationen zu EdgeConneX:

EdgeConneX stellt eine breite Palette von Rechenzentrumslösungen weltweit bereit, von Hyperlocal bis Hyperscale, von zweckbestimmt bis maßgeschneidert, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um eine Auswahl an Standorten, Größen und Anlagentypen zu bieten. EdgeConneX steht für Flexibilität, Konnektivität, Nähe und Wert und ist ein weltweit führender Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen für ein breites Spektrum an Branchen, wie Content, Cloud, Netzwerke, Gaming, Automotive, SaaS, IoT, HPC, Security und mehr.

Stärken Sie Ihr Edge® mit EdgeConneX. Weitere Informationen finden Sie auf edgeconnex.com.

