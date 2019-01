EdgeConneX bleibt mit Erwerb von Rechenzentrum in München, Deutschland, weiterhin auf europäischem Expansionskurs

EdgeConneX

EdgeConneX®, der Pionier für die Entwicklung von Edge-Rechenzentren, meldete heute den Erwerb eines strategischen Rechenzentrums in der Landsberger Straße 155, Münchener Innenstadt, Deutschland. Das Edge-Rechenzentrum in München von EdgeConneX, das aufgrund steigender Kundennachfrage und Mangel an gut vernetztem Rechenzentrum-Raum in der Region eingerichtet wurde, bietet Cloud-, Content-, Netzwerk- und IT-Anbietern eine Carrier-neutrale Einrichtung zur Bereitstellung ihrer Infrastruktur in unmittelbarer Nähe ihrer Kunden dieser Region, wodurch optimale Leistung, Sicherheit, Verfügbarkeit und Rentabilität für ihre Dienste gewährleistet wird. Die Transaktion sieht vor, dass bestehende Netzwerkdienstleister und Kunden weiterhin kritische Netzwerk- und Peering-Infrastruktur im Rechenzentrum betreiben.

"München ist ein historisch bedeutsamer Markt für Netzwerk- und Content-Peering und erfährt nun zusätzlich als Cloud-Epizentrum beträchtliches Wachstum", kommentierte Dick Theunissen, Managing Director EMEA bei EdgeConneX. "In Verbindung mit entsprechender Kundennachfrage - vorwiegend bezüglich der Bedienung der Region und Einrichtung einer Alternative zu Frankfurt - war dies der Haupttreiber für unsere Erschließung Münchens."

Mit über 20 profilierten Netzwerken und Cloud On-Ramps, die als vorhandene strategische Anker dienen, unternimmt EdgeConneX eine erhebliche Investition, um die Infrastruktur, den Betrieb und die Sicherheit der Anlage in München zu verbessern. Nach Fertigstellung wird das Rechenzentrum in München über zusätzliche Kapazität und Leistung verfügen, um dem Kundenzuwachs gerecht zu werden und die Expansion zu unterstützen. Die Anlage wird ab dem zweiten Quartal 2019 für den Kundeneinsatz bereit sein.

"EdgeConneX macht Edge für seine Kunden möglich - wir lassen uns dort nieder, wo wir gebraucht werden", so Theunissen. "Einfach ausgedrückt zielen wir mit unserer europäischen Expansion darauf ab, Kosteneffizienz und moderne Rechenzentrum-Anlagen und -Dienste in den Märkten einzuführen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Wir freuen uns darauf, im Verlauf des Jahres weitere Ankündigen zu machen."

Mit der weiteren Marktexpansion in der EMEA-Region, die für 2019 geplant ist, schließt sich die München-Ankündigung der kürzlich bekanntgegebenen Übernahme eines Rechenzentrums in Warschau, Polen an. München ist ein strategischer Netzwerk-Standort in Europa, da viele europäische Fernglasfaserkabel von Frankfurt nach Wien durch die neu erworbene Anlage des Unternehmens laufen, das als entscheidender Knoten für Traffic-Offloading und Netzwerkredundanz in der Region fungiert.

Weitere Informationen zu EdgeConneX und seinen zukunftsweisenden Infrastrukturlösungen für erweiterten und verbesserten Zugriff auf Daten, Content und Kommunikation - überall, zu jederzeit und in beliebigem Umfang - finden Sie auf edgeconnex.com oder senden Sie alternativ eine E-Mail an info@edgeconnex.com.

Informationen zu EdgeConneX:

EdgeConneX bietet von MicroEdge bis Hyperscale und von speziell entwickelt bis Built-to-Order eine vollständige Palette an Rechenzentrumslösungen. Dabei steht die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden stets im Vordergrund, um ihnen bezüglich Standort, Umfang und Art der Anlage die Wahl zu lassen. EdgeConneX, das Flexibilität, Konnektivität, Nähe und Wert bietet, ist ein globaler Marktführer für Rechenzentrumslösungen, die überall, jederzeit und in beliebigem Umfang verfügbar sind. Empower Your Edge® mit EdgeConneX. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen edgeconnex.com.

