Direktreise-Veranstalter trendtours gewinnt hochkarätigen Touristik-Manager: Markus Daldrup wird neuer CEO

Früherer alltours-Top-Manager soll Wachstum weiter vorantreiben / Erweiterung des Angebots und Online-Geschäfts im Fokus der Neuausrichtung

Das Frankfurter Touristik-Unternehmen trendtours bekommt einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung (CEO): Der frühere alltours-Geschäftsführer Markus Daldrup übernimmt zum 1. Februar 2019 die Führungsverantwortung bei dem erfolgreichen Direktreise-Veranstalter. Trendtours war Ende 2018 vom Gründer und bisherigen CEO Werner Scheidel im Rahmen einer Nachfolgeregelung an die Beteiligungsgesellschaft Bregal Unternehmerkapital verkauft worden.

"Ich habe die dynamische Entwicklung von trendtours zu einem der Marktführer in seinem Bereich seit langem verfolgt und freue mich sehr, den weiteren Erfolgs- und Wachstumskurs dieses beeindruckenden Mittelständlers jetzt an entscheidender Stelle mit begleiten zu dürfen", so Daldrup anlässlich seines Wechsels. "Gemeinsam mit dem erfolgreichen trendtours-Team und den neuen Gesellschaftern Bregal und Project A können wir auf einer hervorragenden Basis aufbauen, um neue Wachstumspfade und Zukunftsperspektiven zu erschließen." Im Fokus stünden vor allem ein weiterer Ausbau des Reiseangebots und der Ausbau der Online-Angebote.

Der Reiseverkehrskaufmann und Betriebswirt Markus Daldrup verfügt insgesamt über 30 Jahre Erfahrung in allen Bereichen der Touristik sowie in der Leitung von zuvor inhabergeführten Unternehmen. So arbeitete er beim Reiseveranstalter alltours bereits seit 1995 in verantwortungsvollen Positionen, unter anderem als Mitglied und später auch als Vorsitzender der Geschäftsführung des Bereichs Reisecenter - in dieser Funktion verantwortete er den Auf- und Ausbau des heute mehr als 200 Standorte umfassenden Eigenvertriebs. 2007 wechselte Daldrup zum bis dahin inhabergeführten Party- und Gruppenreisen-Veranstalter Müller-Touristik, wo er als geschäftsführender Gesellschafter neben dem Veranstalter-Geschäft auch die Eisenbahngesellschaft "Euro-Express Sonderzüge" sowie die Tochter "Leading Travel" leitete. Im Jahr 2014 kehrte der heute 51-jährige als Geschäftsführer Touristik der alltours Flugreisen GmbH und als Vorsitzender der Geschäftsführung der Reisecenter alltours GmbH zur alltours Gruppe zurück. Er verantwortete die Bereiche Hoteleinkauf, Yield, Flugeinkauf und Flugdisposition, die touristische Abwicklung sowie das dynamisch paketierte Veranstaltergeschäft für die Marken alltours, alltours-x und byebye. Ein Jahr später wurde Daldrup stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, 2016 übernahm er vom alltours-Gründer den Vorsitz der Geschäftsführung. Im Branchenverband DRV (Deutscher Reiseverband e.V.) fungierte Daldrup mehrere Jahre lang als Vorstandsmitglied im Bereich mittelständische Reiseveranstalter.

Über trendtours:

Mit rund 160 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von mehr als 300 Mio. Euro und einem loyalen, ständig wachsenden Kundenstamm zählt trendtours mit Sitz in Frankfurt am Main zu den führenden Direktreise-Veranstaltern Deutschlands. Unter dem Slogan "Unterwegs mit netten Leuten" stellt das vor mehr als 15 Jahren gegründete Unternehmen individuelle, vielseitige Reiseprogramme wie Flug-, Bus- oder Schiffsreisen sowie Kur-, Erlebnis- und Erholungs-Urlaube zusammen. Die Reiseprogramme sind oft einzigartig auf dem Markt sind und begeistern mit einem unschlagbar günstigen Preis-Leistungsverhältnis sowie vielen Höhepunkten jedes Jahr mehr Gäste.

www.trendtours.de

