Für Fußballfreunde liegt in diesem Jahr ein ganz besonderes Geschenk im Osternest: Am Gründonnerstag (14. April 2022) kommt die erste Ausgabe des neuen Fußballmagazins 2x45 in den Handel und kann - ebenso wie die E-Paper-Ausgabe - auch über shop.motorpresse.de bestellt werden. Die neue Medienmarke aus dem Haus Motor Presse Hamburg bietet Service und Unterhaltung für alle, die selbst aktiv Fußball spielen.

"Egal ob in der Oberliga, Bezirksliga, Kreisklasse oder auf dem Bolzplatz - wir finden überall leidenschaftliche, ambitionierte Fußballer", sagen Björn Gerteis und Arndt Ziegler, die gemeinsam die Idee für 2x45 entwickelt und schließlich die redaktionelle Leitung übernommen haben. "Bei den Amateuren schlägt das Herz des echten Fußballs!" Und weil es einfach mehr Spaß macht, richtig gut zu spielen und zu gewinnen, will die 2x45-Redaktion die Aktiven ab jetzt tatkräftig unterstützen: Mit allein 28 Seiten Beratung zum optimalen Equipment (Bälle, Schuhe und Schienbeinschoner), Tipps für effektives Training und mehr Knowhow im Spiel (wie etwa Tricks für Freistöße oder eine bessere Performance mit den richtigen Trainings-Tools) sowie Hintergrundwissen zum Thema Ernährung für Sportler - gerne auch mit einem Augenzwinkern ("Die perfekte Stadionwurst"). Dazu gibt es Berichte, Interviews und Reportagen aus dem Kosmos des Amateurfußballs, wie zum Beispiel das Portrait über Franziska Koch, eine der wenigen Schiedsrichterinnen im Männer-Fußball.

"Fußball hat schon als Kind eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben gespielt: 1,5-Liter-Eistee in die Tasche, ab auf den Bolzplatz und kicken, bis die Laternen angehen", erzählt Arndt Ziegler. "Für alle, die das Spiel ebenso lieben, ist 2x45 gemacht." Björn Gerteis ergänzt: "Es soll den Lesern Spaß machen und ihnen zugleich jede Menge Service mit einem Tiefgang bieten, der sonst nur mit hohem Zeitaufwand zu haben wäre." Das gilt auch für die parallel gestarteten digitalen Angebote der Medienmarke auf 2x45.de, Instagram: https://www.instagram.com/2x45.de/ und TikTok: https://www.tiktok.com/@2x45.de

