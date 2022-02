Bewerbung läuft: Wer schafft's auf das Cover von Men's Health, wer auf das von Women's Health?

Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH

Die Titelseiten von Men's Health und Women's Health sind legendär und werden oft als Beispiel für durchtrainierte und wohlproportionierte Körper herangezogen. Für Fitnessbegeisterte, Sportler*innen sowie Influencer*innen ist es das Traumziel: an den Kiosk zu gehen und sich selbst auf dem Cover von Women's Healthoder Men's Health abgebildet zu sehen.

Dieser Traum könnte jetzt wahr werden! Denn Women's Health und Men's Health rufen auf zum großen Covermodel-Contest 2022 powered by REISKONTOR.DE! Ab heute können sich alle bewerben, die sich den Sprung aufs Cover zutrauen. "Wer es dann in die engere Wahl schafft, wird zu einem professionellen Covershooting nach Hamburg eingeladen", sagt Arndt Ziegler, Chefredakteur von Men's Health. Über die Shootings mit allen Finalistinnen und Finalisten wird dann auf den digitalen Plattformen und in den Magazinen berichtet, doch auf die Titelseite schafft es eben nur eine(r).

"Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Auswahl sehr schwer wird, denn die Ergebnisse sind bei vielen Hundert Kandidatinnen und Kandidaten wirklich sehr gut", sagt Arndt Ziegler, der gemeinsam mit Franziska Bruchhagen, Chefredakteurin von Women's Health, in der Jury für die finale Entscheidung sitzt. Weitere Mitglieder der Jury sind Men's Health-Covermodel und Instagram-Star André Hamann (@andrehamann), die renommierte Cover-Fotografin Andra (andra-photography.de) sowie Jochen Wendt, Geschäftsführer des Contest-Partners REISKONTOR.DE.

"Auf unseren Covern abgebildet zu werden, kann der Karrierestart als Fitnessmodel sein!", sagt Franziska Bruchhagen. "Zumal wir mit der Siegerin und dem Sieger auch jeweils eine professionelle Workout-Strecke für ein späteres Heft produzieren werden und beide eine Werbepartnerschaft mit unserem Partner REISKONTOR.DE gewinnen." Für Jochen Wendt von REISKONTOR.DE passen sein Unternehmen und die beiden Magazine perfekt zusammen: "Wer es auf das Cover von Women's Health oder Men's Health schaffen will, muss hart trainieren und sich optimal ernähren. Dafür bieten wir bei uns auf www.reiskontor.de innovative Produkte an."

Die Bewerbungsphase läuft ab heute bis zum 13. April. 2022 Alle Infos zum Event und zur Teilnahme gibt es bei MensHealth.de/covermodel beziehungsweise WomensHealth.de/covermodel.

