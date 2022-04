Motor Presse Stuttgart, OUTDOOR

outdoor SUMMIT in Imst: Gipfeltreffen der Outdoorsportler im Juni bietet umfangreiches Sport- und Rahmenprogramm

Stuttgart, Deutschland (ots)

Wer gerne draußen aktiv ist, kann sich jetzt schon auf die Tage vom 17. bis 19. Juni 2022 freuen. Am Wochenende nach Fronleichnam präsentiert das Magazin outdoor aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart den ersten outdoor SUMMIT in Imst (Tirol). Die Teilnehmer dieses "Gipfeltreffens" von Outdoorbegeisterten, Experten und Ausrüstern erwartet eine Fülle von Aktivitäten.

Neben den kostenlosen Veranstaltungen auf dem Eventgelände Hoch-Imst wie beispielweise dem Programm auf der SUMMIT-Bühne, Workshops, Vorträgen und einem Besuch an den Ständen der Aussteller aus der Branche gibt es ein umfangreiches Sportprogramm: geführte Wanderungen, Klettersteig- und Radtouren, Boulder- und Kletterworkshops sowie Rafting und Canyoning. Angebote gibt es sowohl für Neulinge, die nur in eine Sportart reinschnuppern wollen, als auch für erfahrene Outdoorsportler, die regelmäßig in den Bergen unterwegs sind.

Als besonderes Highlight für die Fans von Langzeitwanderungen macht die 24h-Trophy zu ihrem Saisonauftakt Station in Imst und bietet dort Wanderungen über sechs, zwölf oder sogar ganze 24 Stunden als "Rundum-Sorglos-Paket" an, das einen erfahrenen Guide und hochwertige Verpflegung umfasst. So lassen sich die Touren intensiv genießen, denn die 24h-Trophy ist kein Wettbewerb! Im Vordergrund stehen das gemeinsame Erlebnis und die Ankunft am Ziel auf dem outdoor SUMMIT-Veranstaltungsgelände, wo man sich in Liegestühlen entspannen oder die Füße im nahegelegenen Badeteich kühlen kann.

Das Programm und alle weiteren Infos finden Interessierte auf outdoor-summit.tirol. Der Zugang zum Gelände und die Teilnahme am Rahmenprogramm sind kostenlos. Das Tourenangebot kann online vorab oder spontan vor Ort zugebucht werden.

