MOUNTAINBIKE TESTIVAL Brixen 2020 findet statt

Mit Erfolg hat das Event-Team der Motor Presse Stuttgart ein Sicherheits- und Hygienekonzept erstellt und damit die Voraussetzung geschaffen, dass die Radfans auch 2020 das beliebte MOUNTAINBIKE TESTIVALepowered by Bosch in Brixen genießen zu können. Zu dem Event vom 17. bis zum 20. September 2020 haben sich rund 50 Aussteller angemeldet, die das Herz des Südtiroler Städtchens zum Paradies für Mountainbiker machen werden. Das Programm und alle Infos finden Interessierte unter www.mountainbike-testival.de.

Zwar gelten zur Eindämmung der Pandemie einige Regeln für Besucher und Aussteller, die ebenfalls auf dem Online-Portal des Events im Detail nachzulesen sind (www.mountainbike-testival.de/corona). Dennoch steht dem Mountainbike-Erlebnis im goldenen Brixener Herbst nichts im Weg. An allen vier Tagen können sich die Besucher wieder an den Ständen über Equipment und Parts informieren, Fahrräder anschauen und natürlich ausgiebig auf Touren und Trails testen. Die Brixener Hotels sind auf die Mountainbiker eingestellt und gewähren ihnen großzügige Stornobedingungen, um den Radfans die Entscheidung für den Besuch in Brixen zu erleichtern.

Auch die Aussteller sind begeistert darüber, ihre Neuheiten dem Publikum präsentieren zu können. "Für die Fahrradszene beginnt nach der Sommerferienzeit bereits die Saison 2021", sagt MOUNTAINBIKE-Redaktionsleiter André Schmidt. "Dazu gibt das TESTIVAL zeitlich genau passend den Startschuss."

