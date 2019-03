MOTORRAD geht mit RIDE auf Tour

Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD

Motorradreisende sind Genießer. Sie informieren sich vorab ausführlich über ihr Reiseziel und sind dann aber gerne mit leichtem Gepäck unterwegs. Für sie bringt MOTORRAD, die größte Motorradzeitschrift Europas, am 2. April erstmals RIDE an den Kiosk. Dieses neue Reisemagazin der MOTOR PRESSE STUTTGART widmet sich in jeder Ausgabe einer reizvollen Tourenregion als Schwerpunktthema: Die erste Ausgabe stellt die Region rund um den Gardasee vor. RIDE bietet Routenvorschlägen sowie Tipps zu Übernachtungsmöglichkeiten, Kulinarischem und Kultur. Den Reiseführercharakter unterstreicht die kompakte, herausnehmbare Straßenkarte für unterwegs, in die alle vorgestellten Routen eingezeichnet sind. Dazu gibt es Links zu den GPS-Daten und den Roadbooks zum selber Ausdrucken.

Alle Geschichten und Tipps zum regionalen Schwerpunktthema in Form von rund 80 Seiten Toureninformationen hat die Redaktion selbst vor Ort recherchiert. "Wir haben unseren Lesern außergewöhnliche Touren in faszinierenden Landschaften zusammengestellt, die unsere Fotografen in beeindruckenden Bildern festgehalten haben", beschreibt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von RIDE das neue Reisemagazin. Pfeiffer fügt an: "Wer RIDE liest, bekommt in Kombination mit der Karte, den Tourenvorschlägen und den regionalen Tipps alle Infos an die Hand, um eine traumhafte Woche mit dem Motorrad in der Zielregion verbringen zu können". Weitere Reisegeschichten sowie Tests und Service für Tourer runden das Heft ab.

Durchgängig nummeriert und regional fokussiert, bietet RIDE Sammelcharakter. "Um den Lesern immer die passende Region bereitzustellen, wird RIDE länger als ein Periodikum am Kiosk liegen. Zudem wird das Reisemagazin sowohl als E-Paper, als auch im Buchhandel und über Amazon erhältlich sein" erklärt Benjamin Pfalzgraf, Publisher Motorrad die Vertriebsausrichtung. Die Tourentipps werden auch auf motorradonline.de/ride integriert. Mehr RIDE gibt es zudem auf den Facebook- und Instagram-Kanälen von MOTORRAD.

Von RIDE wird es vier Mal im Jahr geben. Die nächste Ausgabe erscheint am 2. Juli 2019 und hat das Elsass und die Vogesen als Schwerpunktthema. Jede Ausgabe hat einen Umfang von 164 Seiten und kostet 8,90 Euro.

